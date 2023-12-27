Công an quận 10, TP.HCM đang điều tra nguyên nhân một người đàn ông rơi xuống khuôn viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM, tử vong tại chỗ.

Dẫn theo thông tin từ Công an TPHCM, chiều 27/12, Công an Q.10, TPHCM đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân một người rơi lầu tử vong ở một trường Đại học tại TPHCM.

Trưa cùng ngày, các sinh viên của trường Đại học K.T TPHCM (cơ sở B) trên đường Nguyễn Tri Phương, Q.10 bị một phen hoảng hồn khi phát hiện một người rơi từ trên tầng cao xuống khuôn viên phía trước toà nhà B1, ngay cổng chính của trường.

Hiện trường vụ việc được bảo vệ nghiêm ngặt, công an phong tỏa để tiến hành điều tra nguyên nhân. - Ảnh: Báo Giao thông

Khi mọi người chạy lại kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông đã chết. Nạn nhân khoảng 50 tuổi, mặc quần đùi, áo thun màu trắng, dáng người mập và được xác định không phải là người trong trường.

Theo thông tin từ Báo Giao thông, nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tới gần 15h cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Được biết, trước đó, nạn nhân đi từ bên ngoài vào trường, sau đó thì xảy ra sự việc.

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