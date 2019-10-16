Món quà 20.10 đẹp nhất dành cho phái đẹp chính là sự quan tâm

Giữa bộn bề cuộc sống, người phụ nữ dù mạnh mẽ, độc lập đến đâu cũng có những phút giây cần sự sẻ chia, vỗ về. Như các nhà văn thường ví von, người phụ nữ xinh đẹp nhất khi được sống trong sự quan tâm, chia sẻ của những người xung quanh họ. Mỗi người phụ nữ đều xứng đáng được hạnh phúc và rạng rỡ như những đóa hoa trong ngày đặc biệt của mình.

Cùng nhau đi thưởng thức một đêm nhạc ấm cúng trong tiết trời mùa thu lãng mạn là một ý tưởng không tồi cho món quà 20.10! Mách nhỏ bạn, “Chàng hoàng tử hát tình ca” Bùi Anh Tuấn sẽ có một đêm nhạc ngay tại Vincom Mega Mall Royal City vào tối thứ 6 ngày 18.10 với những bản tình ca ngọt ngào dành riêng cho phái nữ. Cũng tại đây, Sony dành tặng khách hàng chuỗi hoạt động trải nghiệm Sony Show tuyệt vời từ 18.10 – 20.10 cùng cơ hội gặp gỡ bộ 3 Rapcoustic Đen, Kimmese và Lynk Lee. Tại Vincom Center Trần Duy Hưng, Levi’s sẽ mang đến Music Week với những ca khúc tuyệt hay của Thịnh Suy và Justatee vào tối 19.10…

Một món quà quý giá sẽ khiến người phụ nữa của bạn vui, nhưng niềm vui ấy chưa thực sự trọn vẹn khi thiếu đi những người quan trọng trong cuộc đời họ. Đó có thể là người chồng, bạn trai, người bạn thân thiết bao năm nay hay người đồng nghiệp bàn bên chia sẻ mọi câu chuyện nhỏ to mỗi ngày. Vì vậy, dù có bận rộn đến đâu cũng đừng quên dành thời gian bên cạnh nhau trong những dịp đặc biệt này!

“Hoàng tử balad” Bùi Anh Tuấn sẽ mang đến nhiều quà tặng ngọt ngào cho các “fan” nữ

Một buổi hẹn hò xem phim tại các cụm rạp CGV Cinemas, BHD Star hay Lotte Cinema trong Vincom sẽ là món quà tinh tế khi các rạp chiếu phim này cũng đang “ém” nhiều quà tặng thú vị dành cho khách hàng mua vé trong dịp 20.10. Các gia đình còn có thể đến các gian hàng ẩm thực và vui chơi giải trí trong chuỗi TTTM Vincom để tận hưởng bữa ăn ấm cúng và ngày cuối tuần bên nhau.

20.10 là dịp rất dễ tìm thấy những khung hình chụp ảnh tuyệt vời, đẹp mắt hiện diện ở khắp mọi nơi. Các trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc đã “lên đèn” từ đầu tuần với những khu vườn hoa hồng xanh, mang đến khung cảnh rực rỡ tôn vinh vẻ đẹp của chị em, cũng là nơi ghi lại những khoảnh khắc yêu thương bên nhau trong những cột mốc đáng nhớ.

Vincom mang đến “background” chụp ảnh rực rỡ sắc hoa làm vừa lòng chị em trong dịp 20.10

Đặc biệt, vào đúng ngày 20.10, khách hàng nữ đến TTTM Vincom sẽ được các mỹ nam bất ngờ tặng những tấm thiệp Love Card xinh xắn, dùng để đổi thành quà tặng hoa hồng xanh hoặc voucher mua sắm từ những thương hiệu thời trang, phụ kiện, mỹ phẩm được chị em yêu thích. Khu trải nghiệm miễn phí dành cho khách hàng nữ tại trung tâm thương mại này cũng là ý tưởng quà tặng độc đáo cho cánh mày râu, hoặc là nơi phái đẹp tự thưởng cho mình một ngày thư giãn đặc biệt với: “Tiệm ảnh hoa hồng” chụp ảnh lấy ngay, các workshop hướng dẫn trang điểm, chăm sóc móng miễn phí và chương trình gameshow, ca nhạc dành cho cặp đôi vào tối 20.10.

Các “mỹ nam” sẽ xuất hiện bất ngờ, mang đến những món quà xinh xắn dành cho khách hàng nữ trong ngày 20.10

Ý nghĩa hơn cả những món quà vật chất, “Thời Gian” là món quà ý nghĩa nhất mang lại nụ cười rạng rỡ cho những người phụ nữ.

Tặng món quà như ý

Trong dịp 20.10, các nhãn hàng đồng loạt tung ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Nếu bạn cần tặng cho người mẹ, người vợ, người yêu hay cô bạn thân một món quà để họ có thể sử dụng mỗi ngày, đừng quên ghé ngay các thương hiệu thời trang, phụ kiện trẻ trung được yêu thích như Furla, Dune London, Aldo, Shooz,… với ưu đãi 20-50% và đến với Mango, Canifa, Geox để nhận nhiều quà tặng hấp dẫn… Đừng quên 20.10 cũng là dịp những sản phẩm trang sức tinh tế, sang trọng như Pandora, Thế Giới Kim Cương, Doji, PNJ đưa ra nhiều ưu đãi và các bộ quà tặng giá. Nếu vẫn còn “bí” quà, mỹ phẩm luôn là lựa chọn hàng đầu. Ohui, The Faceshop, Club Clio, Yves Rocher… đã sẵn sàng mang đến những bộ quà trang điểm, chăm sóc da cùng ưu đãi lên tới 50%. Cánh mày râu có thể dựa vào các hệ thống TTTM lớn như Vincom làm trợ thủ chọn quà đắc lực khi hàng trăm thương hiệu cùng hội tụ tại một địa điểm, dễ dàng lựa chọn và mua sắm với nhiều chương trình khuyến mại hay.

Hoa hồng vốn luôn được coi là biểu tượng của tình yêu, trong đó hoa hồng xanh – loài hoa hồng đặc biệt nhất vì không tồn tại trong tự nhiên mà chỉ có trong những truyền thuyết – được coi là biểu tượng của tình yêu bất diệt. Hoa hồng xanh có thể không có thật, nhưng sự quan tâm và yêu thương chân thành là những điều bạn có thể trao cho người phụ nữ của mình mỗi ngày, và 20.10 chỉ là một trong những ngày như thế.