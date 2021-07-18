Ấm lòng nghĩa cử đùm bọc, san sẻ yêu thương từ mảnh đất miền Trung với gần 9 tấn rau củ, gạo, sữa, cá nục kho, muối ruốc sả… được gom góp, chuẩn bị kỹ lưỡng gửi vào cho bà con TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương.

Người dân ở huyện Quảng Điền, phường Tứ Hạ (thị xã Hương Trà), huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đứng ra quyên góp rau củ quả, làm muối sả, rim cá nục… gửi tặng người dân vùng dịch phương Nam - theo nguồn tin Tuổi Trẻ. Những nồi cá được rim bằng "ngọn lửa tình nghĩa" . Chị N.T. Quỳnh Trang (33 tuổi, ngụ phường Tứ Hạ) đang ngồi rim cá, nói: “Nhóm quyết định định rim cá nục gửi tặng người dân phương Nam vì món này để được lâu, tiện lợi, chỉ cần nấu cháo trắng cũng ăn được với cá”.

Bà Nguyễn Thị Lãnh (62 tuổi) nhiệt tình tham gia rim cá. Người miền Trung gặp thiên tai nhận được hỗ trợ từ phương Nam rất nhiều, đây là lúc để người dân nơi đây đáp trả ân tình. Suốt nhiều tiếng đồng hồ liền, các bếp lửa tại đây đỏ rực. Trên bếp, những nồi cá nục đậm đà được rim từ từ, thơm nức. Những con cá được chọn phải là loại tươi ngon nhất. Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ, chị Trang tâm sự: “Dịch bệnh nên vận chuyển khó khăn, rau củ trong Nam bị đẩy giá. Chúng tôi có chút công sức, tấm lòng biết ơn và trên hết là tinh thần tương thân tương ái cố gắng đóng góp được cái gì thì sẽ cố gắng hết công sức”.

Mỗi người một việc, thanh niên khuân vác hàng, phụ nữ lo nấu nướng. Một số thực phẩm thiết yếu như gạo, sữa… cũng được người dân ở đây nhiệt tình kêu gọi, quyên góp để gửi vào cho bà con miền Nam. Những nồi cá, bao gạo, hộp sữa… được đóng gói cẩn thận gửi đi không chỉ mang sứ mệnh cung cấp thực phẩm, mà chứa đựng cả tâm huyết, chân tình người hậu phương xứ Huế một lòng hướng về miền Nam. Trước đó, ngày 13/7, nhóm này cũng đã gửi vào miền Nam hơn 8 tấn hàng gồm rau củ quả, gạo cùng nhiều loại nhu yếu phẩm khác. Điều làm nên sự đặc biệt cho chuyến hàng này không nằm ở số lượng, bởi tất cả đều được người dân xứ Huế gom góp, lựa chọn từng quả ớt, con cá… tươi ngon nhất. Hơn cả, hành động mang đậm tình người, tình nghĩa đồng bào chứa đựng trong từng món quà đầy ắp. (Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ)

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