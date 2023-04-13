Mẹ nuôi dàn cảnh cho con gái 20 tuổi ngủ với cụ ông rồi quay 'clip nóng' tống tiền

Đời sống 13/04/2023 16:21

Biết ông cụ 70 tuổi nảy sinh tình cảm với cô gái kém tới 50 tuổi, người phụ nữ dàn cảnh cho cô gái này quan hệ tình dục với ông rồi quay clip tống tiền.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 13-4, TAND TP HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Thị Yến Nhi (54 tuổi, ngụ quận 12, TP HCM), Lê Thị Năm (42 tuổi, ngụ TP Dĩ An, Bình Dương), Lê Văn Hào (26 tuổi, quê Bình Thuận) và Cao Hồng Minh Tâm (20 tuổi, ngụ quận 12, TP HCM) cùng về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Mẹ nuôi dàn cảnh cho con gái 20 tuổi ngủ với cụ ông rồi quay 'clip nóng' tống tiền - Ảnh 1
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Nội dung cáo trạng thể hiện, do quen biết nên ông Lâm Thanh Quí (70 tuổi, ngụ quận Tân Bình) thường xuyên đến nhà bà Nhi chơi. Sau đó phát sinh tình cảm với con gái nuôi của bà Nhi là Tâm.

Biết chuyện, bà Nhi tổ chức dàn cảnh cho Tâm quan hệ tình dục với ông Quí để quay clip "nóng" tống tiền.

Nhi phân công Tâm hẹn ông Quí đến còn Năm và Hào sẽ quay phim. Nhi hứa trả công cho 3 đồng phạm.

Sau khi phân công công việc, bị cáo Nhi sửa giấy khai sinh của Tâm thành năm sinh 2005 để dễ đe dọa ông Quí có hành vi quan hệ tình dục với trẻ em.

Dẫn nguồn tin từ VietNamNet, ngày 1/5/2021, ông Q. điện thoại hẹn gặp Tâm cho chiếc điện thoại di động thì Tâm báo cho Nhi biết để dàn cảnh. Sau đó, Nhi hướng dẫn, khi ông Q. đến thì Tâm chủ động cởi quần áo của mình trước và kéo ông Q. nằm chung để Hào xông vào quay clip.

Khoảng 11h hôm sau, ông Q. đến thì bị Tâm dụ lên giường. Cùng lúc đó, Năm và Hào xông vào, ép nạn nhân cởi hết quần áo để quay clip.

Tiếp đó, những người này liên tục chửi mắng ông Q. có quan hệ tình dục với Tâm chưa đủ 16 tuổi và dọa sẽ tố cáo ra công an. Lúc này, Nhi bước vào yêu cầu ông Q. phải đưa cho mình 3 tỷ đồng nếu không sẽ báo công an và gửi clip cho gia đình ông.

Mẹ nuôi dàn cảnh cho con gái 20 tuổi ngủ với cụ ông rồi quay 'clip nóng' tống tiền - Ảnh 2
Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội - Ảnh: VietNamNet 

Lo sợ sự việc vỡ lở, ông Q. đồng ý viết giấy nợ và hứa thanh toán làm 4 lần.

Ngày 3/5/2021, ông Q. mang 500 triệu giao cho nhóm của Nhi tại một quán cà phê ở quận 10 thì bị công an ập vào bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Xét thấy, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tài sản hợp pháp của công dân được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Vì vậy, sau khi nghị án HĐXX quyết định tuyên phạt Bùi Thị Yến Nhi 13 năm 6 tháng tù; Lê Thị Năm 13 năm tù; Lê Văn Hào 12 năm tù và bị cáo Cao Hồng Minh Tâm 8 năm tù.

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Từ trình báo của người phụ nữ về việc bị người đàn ông dùng clip nóng đe dọa cưỡng đoạt tài sản, Công an tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc điều tra.

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