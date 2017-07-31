Mẹ mắc ung thư khóc như mưa, đội tang con 8 tuổi chết đuối vì tai nạn khi tập đạp xe

Đời sống 31/07/2017 13:49

Mấy ngày gần đây, vụ việc bé gái 8 tuổi bị tử vong do ngã xuống ao trong lúc tập xe đạp đã khiến nhiều người vô cùng xót xa. Sự ra đi của bé T. như một đòn chí mạng lên tấm thân gầy yếu của người mẹ vốn cũng đang mắc phải căn bệnh ngặt nghèo: ung thư máu.

Sau khi hay tin bé Trần Thị T. (8 tuổi), thôn Đông Cao, xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang (Hải Dương) tử vong, mẹ của cháu dường như ngất lịm, khi tỉnh lại, chị liên tục gào khóc tên con trong vô vọng.

Được biết, gia cảnh của nạn nhân vô cùng khó khăn. Theo lời kể của anh Dũng (cha bé T.), anh mồ côi từ nhỏ, phải nghỉ học từ sớm để phụ giúp gia đình. Khi kết hôn với chị Gấm thì gia đình kinh tế cũng chẳng mấy khấm khá. Dù vậy, vợ chồng anh vẫn cố gắng hết sức để lo cho hai đứa con nhỏ. Tuy nhiên, khi mang thai đứa con thứ hai thì chị Gấm phát hiện mình mắc phải căn bệnh máu trắng - một cách gọi khác của bệnh ung thư máu, khiến cho gia cảnh càng trở nên kiệt quệ hơn.

Theo lời kể của người thân, trước đây, bé T. chỉ tập đi xe đạp dành cho trẻ em. Một thời gian sau đó, vì bé đã chạy tốt hơn nên chuyển sang chạy xe đạp mini. Vào ngày xảy ra sự việc, sau khi ngủ trưa cùng bà nội và em gái, bé T. lại lấy xe đạp ra tập chạy gần nhà và tai nạn xảy ra. Lúc này, vì đang lo cho đứa cháu nhỏ nên bà nội không biết gì.

Mãi đến khi xác của bé T. nổi lên thì mọi người mới biết tin cháu gặp nạn.

Mẹ mắc ung thư khóc như mưa, đội tang con 8 tuổi chết đuối vì tai nạn khi tập đạp xe - Ảnh 1
Gia đình vô cùng đau xót trước sự ra đi đột ngột của bé T. - Ảnh: Gia Đình & Xã Hội

Khi phát hiện bé T. tử vong gần nhà, gia đình chỉ dám gọi điện cho anh Dũng biết còn về phần chị Gấm thì mọi người phải nối dối bé bị ốm rồi cử người đi đón về, lúc chị về đến nhà mới cho biết.

Lúc này, chứng kiến chuyện dữ, mẹ cháu đã liền ngất lịm đi. Từ lúc đó, cứ mỗi khi tỉnh lại là chị Gấm lại kêu tên bé T. rồi lại khóc lóc không ngừng. 

Bình thường, gia đình anh Dũng đã khó khăn, nay bé T. mất đi, vợ anh càng suy sụp khiến gia cảnh lại khó khăn thêm bội phần. 

Chưa thoát khỏi sự đau buồn vì sự ra đi đột ngột của con gái thì anh Dũng lại phải mang trên mình gánh nặng gia đình và nỗi lo về căn bệnh của vợ: "Bình thường, các con tôi đã không được bằng bạn bằng bè, vợ chồng tôi buồn lắm nhưng biết làm thế nào được khi hoàn cảnh khốn khó. Bây giờ, con mất, vợ bệnh tật hành hạ nên không biết có vượt qua nỗi đau này nữa không…".

Chỉ mong rằng, trong thời gian sắp tới, chị Gấm sẽ vượt qua nỗi đau để có thể mạnh khỏe chống chọi lại bệnh tật, cùng anh Dũng tiếp tục chăm lo cho gia đình nhỏ của mình.

 

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