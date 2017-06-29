Mẹ giật tóc, dọa cắt lưỡi con vì... chậm nói

Đời sống 29/06/2017 17:26

Một đoạn clip gây sốc lan truyền nhanh chóng tại Thái Lan, ghi lại cảnh người mẹ trẻ đánh đập thô bạo con gái khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội vào giữa tháng 12/2016. Rất nhanh chóng, cư dân mạng đã truy ra được manh mối, theo đó vụ việc trên xảy ra tại tỉnh Samut Prakan, thuộc miền trung Thái Lan. 

 

Một người hàng xóm đã vô tình quay lại đoạn clip này và đăng tải lên mạng xã hội. Có thể thấy, người mẹ trẻ vô tư lẫn vô tâm bạo hành con gái 5 tuổi của mình ngay trước hiên nhà. 

Mẹ giật tóc, dọa cắt lưỡi con vì... chậm nói - Ảnh 1
Người mẹ tàn nhẫn túm tóc, đánh liên tục vào đầu và mặt của con gái mình - Ảnh: Internet

Người mẹ thô bạo dùng tay đánh tới tấp khắp người con gái. Thậm chí, cô ta còn dùng cả chổi đánh vào người cô bé một cách không thương tiếc. Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ tàn độc này còn túm tóc, dùng dao dọa sẽ cắt lưỡi chính con mình. 

Ngay sau đó, cảnh sát và cơ quan chức năng tại tỉnh Samut Prakan đã bắt giữ người mẹ độc ác trên vì tội hành hung con gái mình. 

Mẹ giật tóc, dọa cắt lưỡi con vì... chậm nói - Ảnh 2
Thậm chí, người mẹ còn kéo con mình nằm ra sàn và dùng chổi đánh tới tấp - Ảnh: Internet

Mẹ giật tóc, dọa cắt lưỡi con vì... chậm nói - Ảnh 3
Mặc cho con mình khóc thảm thiết, người mẹ vẫn dùng chổi thô bạo đánh vào người cô bé - Ảnh: Internet

Theo điều tra, cô bé trong đoạn clip là một trong hai cô con gái song sinh của người phụ nữ tàn bạo trên. Nguyên nhân khiến người mẹ tức giận và đánh đập con gái mình dã man là vì cô bé mắc chứng chậm nói, cô ta khai rằng: “Nó không nói được nhiều như những đứa trẻ cùng tuổi khác”.

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