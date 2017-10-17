Mẹ già 88 tuổi bị hai con tâm thần đánh túi bụi trong cơn điên loạn: 'Nhiều lúc tôi bất lực lắm, chỉ muốn uống một liều thuốc độc để ngủ luôn'

Đời sống 17/10/2017 11:24

Ở tuổi gần đất xa trời, cụ Sỹ vẫn một mình nuôi nấng hai con trai tâm thần, đôi khi còn bị con đánh túi bụi trong cơn điên loạn. Điều cụ sợ nhất là một mai mình chết đi, hai 'đứa trẻ' này không biết dựa vào đâu.

Mẹ già 88 tuổi nuôi hai con tâm thần

Đây là hoàn cảnh éo le của gia đình cụ Bùi Thị Sỹ, 88 tuổi, ngụ thôn Tháp, xã Cộng Hòa, huyện Vũ Bản (Nam Định).

PV tìm đến căn nhà xập xệ, xuống cấp trầm trọng của cụ Sỹ đúng lúc người mẹ già đang cố gắng đút từng muỗng cơm cho hai con trai ăn. Vừa đút cơm, cụ vừa dỗ dành: "Chịu khó ăn ngoan đi con, mai mốt có tiền trợ cấp rồi mẹ mua thịt cho ăn".

Nhìn bà cụ hốc hác, dáng người gầy gò đen sạm, tóc bạc trắng, mắt phải mù vĩnh viễn, ngày ngày nuôi nấng chăm sóc hai con trai hơn 40 tuổi bị bệnh tâm thần, ai cũng rơi nước mắt.

Mẹ già 88 tuổi bị hai con tâm thần đánh túi bụi trong cơn điên loạn
 Cụ Sỹ tuổi đã già, sức lại yếu nhưng vẫn phải một mình chăm sóc hai con trai tâm thần - Ảnh: Em Đẹp

Hai con trai cụ Sỹ đầu tóc rối bời, quần áo lem luốc, khuôn mặt vô hồn, ngờ nghệch, thỉnh thoảng lại gào thét rất đáng sợ. Dù đã hơn 40 tuổi nhưng họ chẳng biết làm gì ngoài ăn và phá phách.

Cụ Sỹ rơm rớm nước mắt trải lòng về hoàn cảnh bất hạnh của mình với Em Đẹp: "Dù hơn 40 tuổi nhưng chúng chẳng khác nào một đứa trẻ con, khóc cười suốt ngày. Thậm chí, khi chúng lên cơn còn đánh đập mẹ thâm tím mặt mày".

Chồng mất sớm, để lại cho cụ đàn con thơ. Trong 5 người con của cụ, chỉ có 3 người may mắn được bình thường khỏe mạnh, hiện đã lập gia đình riêng. Còn lại hai người con (40 và 45 tuổi) bị tâm thần lúc vừa qua tuổi trưởng thành. Mỗi khi phát bệnh, cả hai lại la hét, đập phá đồ đạc, thậm chí đánh mẹ già túi bụi rồi bỏ đi.

Trước đây, 3 người con kia chưa lập gia đình nên cũng san sẻ, giúp mẹ đỡ cực phần nào. Từ lúc họ yên bề gia thất, một mình cụ phải chăm sóc hai người con tâm thần vô cùng vất vả. "Tuy biết chúng là gánh nặng, phận làm cha mẹ cũng không thể bỏ được", cụ Sỹ chia sẻ.

Mẹ già 88 tuổi bị hai con tâm thần đánh túi bụi trong cơn điên loạn
 Hai người con trai của cụ Sỹ đều mắc bệnh tâm thần, mỗi lần lên cơn là lại la hét, đánh túi bụi mẹ già - Ảnh: Em Đẹp

Thu nhập của 3 mẹ con cụ phụ thuộc hoàn toàn vào số tiền trợ cấp hàng tháng của nhà nước dành cho người già, tàn tật gần 1 triệu đồng. Ngoài ra, hàng ngày cụ ra đồng gặt lúa thuê, mò cua bắt ốc đem bán kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Làm việc xong, cụ lại tất bật chạy về nhà lo cơm nước, đút cơm và tắm rửa cho con.

Vốn mắt mù chân chậm nên cụ cũng chẳng làm được bao nhiêu, ba mẹ con luôn lâm vào cảnh chạy ăn từng bữa. Thương cụ vất vả, hàng xóm cũng thỉnh thoảng hỗ trợ mớ rau, chén gạo, con cá giúp cụ sống qua ngày.

"Nhiều lúc tôi bất lực lắm, chỉ muốn uống một liều thuốc độc để ngủ luôn"

Ba mẹ con cụ Sỹ sống trong căn nhà cấp 4 cũ nát, bừa bộn, trong nhà chẳng có thứ gì đáng giá 100 ngàn đồng. Khi được hỏi về ba người con bình thường, cụ cho biết cuộc sống của các con cũng rất nghèo khó nên cũng chẳng hỗ trợ được gì, một mình cụ phải tự gồng gánh để sống qua ngày đoạn tháng.

Mẹ già 88 tuổi bị hai con tâm thần đánh túi bụi trong cơn điên loạn
Ba mẹ con cụ Sỹ sống trong căn nhà xập xệ và bừa bộn - Ảnh: Em Đẹp

"Nhiều lúc đi làm về thấy cửa nhà tan hoang, hai đứa con đánh nhau chảy máu. Đã rất nhiều lần tôi bị con đánh. Vì già yếu chẳng thể cựa quậy hay bỏ chạy để thoát thân nên tôi đành cắn răng chịu đựng. Đó là những lúc chúng lên cơn điên loạn chứ bình thường chúng ngoan và biết thương mẹ lắm", cụ Sỹ nói trong nước mắt.

Mẹ già 88 tuổi bị hai con tâm thần đánh túi bụi trong cơn điên loạn
Căn nhà cấp 4 cũ nát, trống trước hở sau của ba mẹ con cụ Sỹ - Ảnh: Em Đẹp

Ở tuổi gần đất xa trời, nếm đủ đắng cay của cuộc đời, cụ bà 88 tuổi cho biết mình chẳng sợ gì nữa, chỉ sợ chết. Cụ sợ sẽ chẳng có ai cưu mang, chăm sóc hai người con tâm thần đáng thương. Cụ chỉ mong có chút sức khỏe để làm chỗ dựa cho con.

"Nhiều lúc nhìn con phá phách, đánh đập tôi bất lực lắm, chỉ muốn uống một liều thuốc độc để ngủ luôn, quên hết sự đời. Nhưng rồi lại nghĩ tôi chết thì hai con trai tôi sẽ sống thế nào đây?", cụ Sỹ nói trong tiếng nấc nghẹn.

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