Mẹ của tiền đạo Paollo không thể sang Việt Nam, ủy quyền cho HAGL lo hậu sự con trai

Đời sống 15/08/2023 09:19

Theo thông tin mới nhất, mẹ của ngoại binh sinh năm 1996 đang tỏ ra rất sốc và không thể sang Việt Nam nên đã ủy quyền để HAGL đưa thi thể con trai trở về Bồ Đào Nha.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, sau vụ tai nạn hôm 12/8, thi thể của tiền đạo Paollo Oliveira vẫn đang được đặt tại nhà tang lễ Bệnh viện ĐH Y Dược - HAGL.

Theo kế hoạch, mẹ của Paollo Oliveira sẽ sang Việt Nam để đưa thi thể con trai trở về nước.

Nhưng theo thông tin mới nhất, mẹ của ngoại binh sinh năm 1996 đang tỏ ra rất sốc và không thể sang Việt Nam nên đã ủy quyền để HAGL đưa thi thể con trai trở về Bồ Đào Nha.

Bên cạnh đó, bạn gái của Paollo cùng sẽ trở về Bồ Đào vào ngày 15/8.

Mẹ của tiền đạo Paollo không thể sang Việt Nam, ủy quyền cho HAGL lo hậu sự con trai - Ảnh 1
Tiền đạo Paollo - Ảnh: Báo Giao Thông

"Cô ấy sống chung với Paollo nhưng chưa có hôn thú. Cô ấy cần người thân bên cạnh nên muốn về. Ở đây, cô ấy tin HAGL lo được cho Paollo về nước nên sẽ ký giấy ủy quyền.

Gia đình Paollo cũng mong muốn đưa thi hài cậu ấy về nước. Các thủ tục đang được tiến hành theo quy định", Giám đốc điều hành HAGL Nguyễn Tấn Anh chia sẻ với báo Giao Thông

Cũng theo ông Tấn Anh, ngày 14/8, vợ Paollo cùng CLB đã tới cơ quan công an để nhận giấy chứng tử. Sau đó gửi hồ sơ ra Đại sứ quán Bồ Đào Nha để hướng dẫn thủ tục.

"Khi nào hoàn tất theo yêu cầu, chúng tôi sẽ tiến hành phần còn lại. Chúng tôi phải làm thủ tục đúng quy định. HAGL sẽ làm thủ tục nhanh nhất dưới sự hỗ trợ của các cơ quan nhưng chưa biết mất bao lâu.

Vừa rồi chúng tôi cũng báo cho anh Đức (bầu Đức), anh Đức bảo, cô ấy cứ về cho thoải mái. Đặt vé tối mai bay luôn. Chúng tôi có đề nghị ở lại khách sạn nhưng cô ấy không đồng ý vì sợ cô đơn", tiếp lời vị lãnh đạo HAGL.

Theo dự kiến, thi thể của Paollo sẽ được đưa vào thùng kẽm, vận chuyển xuống TP.HCM rồi đưa về TP.Lisbon (Bồ Đào Nha).

Theo thông tin từ VTC News, trong khi đó, tang lễ của HLV Dương Minh Ninh và bác sĩ Đào Trọng Trí đã được cử hành ngày 13/8. Lễ di quan bác sĩ Trọng Trí tiến hành trong hôm nay 14/6. HLV Dương Minh Ninh được hỏa táng vào ngày 16/8.

Mẹ của tiền đạo Paollo không thể sang Việt Nam, ủy quyền cho HAGL lo hậu sự con trai - Ảnh 2
Tiền đạo Paollo qua đời sau vụ tai nạn giao thông hôm 12/8 - Ảnh: VTC News

Hôm 14/8, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và LĐBĐ châu Á (AFC) gửi thư chia buồn tới HAGL và gia đình các nạn nhân.

Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino đăng tải: "Xin được dành tấm lòng và những lời cầu nguyện cho những người thiệt mạng, những người chịu ảnh hưởng từ tai nạn thương tâm này cũng như Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ban huấn luyện và cầu thủ của HAGL trong thời điểm khó khăn này".

Vụ tai nạn diễn ra vào chiều 12/8, trên Quốc lộ 14 đoạn qua địa phận xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, Gia Lai. Xe ô tô con chở 4 thành viên CLB HAGL va chạm với xe tải đi cùng chiều. HLV phó của HAGL Dương Minh Ninh, cầu thủ Paollo Madeira Oliveira và bác sĩ Đào Trọng Trí tử nạn.

 

 

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CLB Hoàng Anh Gia Lai đang gấp rút hoàn tất thủ tục để sớm chuyển thi thể cựu cầu thủ này về Bồ Đào Nha an táng.

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