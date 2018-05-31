Máy làm mát không khí Honeywell ES800: trợ thủ sức khỏe trong mùa hè

Có 4 điểm mạnh khi nói đến máy làm mát không khí Honeywell. Thứ nhất, đó là máy sở hữu tấm làm mát Honeycomb công nghệ tiên tiến, cho khả năng làm mát nhanh và cao, tiết kiệm điện. Thứ hai, máy sử dụng màng lọc Carbon có than hoạt tính giúp loại bỏ tối đa bụi bẩn mà những màng lọc thông thường không thể nào sánh bằng. Thứ ba, tính năng Ionizer của công nghệ Anion (Ion âm) tích hợp trên máy, cho phép không khí sau khi lọc bụi sẽ được nạp điện tích âm, loại điện tích này có tác dụng triệt tiêu đến 99% vi khuẩn, bụi và các chất có hại, mang lại không khí mát lạnh, sạch sẽ. Thứ 4, máy khác biệt với phong cách kiểu dáng đẹp, thiết kế thông minh, vỏ máy được làm từ nhựa ABS đạt độ an toàn cao.

Honeywell là thương hiệu nổi tiếng của Mỹ, thuộc top 500 công ty do Forture bình chọn, Honeywell hiện có gần 130.000 nhân viên làm việc trên hơn 120 quốc gia, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, cung cấp sản phẩm và dịch vụ hàng không vũ trụ, công nghệ kiểm soát các toà nhà, sản phẩm ô tô, máy tăng áp, vật liệu đặc biệt. Máy làm mát không khí Honeywell được công nhận toàn cầu về thiết kế sáng tạo và được kiểm tra thường xuyên bởi Honeywell cùng các nhà bán lẻ toàn cầu về sự tuân thủ chất lượng.

Honeywell ES800 là dòng máy làm mát được thiết kế cho phòng có diện tích vừa và nhỏ, từ 10m2 đến 15m2, hội đủ nhiều yếu tố thích hợp sử dụng trong gia đình, nhất là nhà có người già và trẻ em. Máy có kích thước nhỏ gọn (25x31x73cm), trọng lượng không quá lớn (5.3kg), ngoài ra còn được thiết kế chân đế và bánh xe vững chãi, nên dễ dàng di chuyển máy từ phòng này sang phòng khác mà không tốn nhiều công sức.

ES800 là vượt trội với nhiều ưu điểm và khả năng tạo ion âm và cung cấp độ ẩm

Máy làm mát không khí Honeywell ES800 có khả năng làm mát với lưu lượng gió lên đến 359m3/giờ. Công suất tiêu thụ điện năng của máy làm mát ES800 cực thấp (chỉ ở mức 7.4W) - có lẽ đây là lợi thế đầu tiên khi chọn mua. Cũng như các dòng máy làm mát Honeywell, nguyên lý làm mát của ES800 là không khí nóng bên ngoài sẽ đi qua tấm màng lọc Carbon có than hoạt tính để loại bỏ hết bụi bẩn. Sau đó, làn không khí ấy sẽ tiếp tục đi qua tấm làm mát Honeycomb, rồi gặp hơi nước bốc lên từ bồn chứa (7 lít), tạo thành dòng khí mát lạnh tỏa đều ra khắp không gian căn phòng. Với công nghệ và nguyên lý hoạt động đó, làn khí mát lạnh thoát ra từ máy làm mát Honeywell được xem là không khí sạch trong tự nhiên, có đủ độ ẩm và sự trong lành.

Chị em phụ nữ giờ đây sẽ không còn lo lắng các thành viên trong gia đình sẽ bị da khô khi ngủ vì máy làm mát ES800 đã cung cấp độ ẩm cho da. Luồng không khí mát này cũng rất có lợi cho sức khỏe của người già và trẻ em. Vì nếu so sánh sử dụng máy điều hòa, như chúng ta đều biết, dù thời tiết nóng bức thì không phải người lớn tuổi nào cũng có thể chịu được với máy điều hòa. Nó còn là “khắc tinh” của người bị viêm xoang mãn tính, viêm họng lâu ngày. Nhất là khi trẻ em bị bệnh, máy điều hòa luôn được khuyến khích không nên bật quá lâu. Giấc ngủ của những người thân yêu trong gia đình vào những ngày oi nóng vì vậy sẽ không được êm sâu, thay vào đó là sự trằn trọc, bức rức.

Máy làm mát Honeywell ES800 tỏa làn khí mát tự nhiên, có 4 mức độ điều chỉnh tốc độ gió (Cao/Thấp/Trung bình/ Tự động), tiện lợi sử dụng trong bất cứ điều kiện nào, mang đến giấc ngủ ngon cho mọi thành viên trong gia đình. Để bảo đảm chất lượng làm mát và kéo dài tuổi thọ sản phẩm, người dùng nên thường xuyên vệ sinh tấm lọc bụi, tấm làm mát ít nhất mỗi tháng một lần. Việc tháo lắp để vệ sinh máy làm mát Honeywell khá dễ dàng, chỉ cần nhẹ nhàng kéo tấm màng lọc Carbon và tấm làm mát ra và dùng vòi xịt đi bụi bẩn.

Hiện máy làm mát Honeywell được bán tại các cửa hàng như Điện máy xanh, Điện máy Chợ lớn, Vinpro và các đại lý trên toàn quốc. Chi tiết sản phẩm ES800 tại http://bit.ly/VNFB2DMXY2ES800 hoặc truy cập http://bit.ly/VNFB2JW để tìm hiểu thêm những sản phẩm máy làm mát Honeywell khác.