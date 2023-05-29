Mâu thuẫn ảo trên mạng xã hội đến cuộc chiến ngoài đời thực, chuyên gia nói gì?

Đời sống 29/05/2023 14:46

Với sự phát triển của MXH vô tình trở thành môi trường rộng lớn dễ “lây lan” những mâu thuẫn cũng như kích động bằng nhiều hình thức, nhất là bắt nạt bằng ngôn từ.

Theo thông tin từ Truyền hình Nghệ An, chiều 5/5, sau giờ tan trường nữ sinh lớp 8 Trường THCS Phúc Thành bị 2 nữ sinh “đàn chị” là học sinh Trường THPT Bắc Yên Thành đánh hội đồng ngay giữa đường do mâu thuẫn với nhau trên mạng xã hội.

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 Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh 1 nữ sinh bị đánh hội đồng ngay giữa đường - Ảnh: Truyền hình Nghệ An

Theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, trường hợp khác, anh Hoàng Nam (40 tuổi, ngụ đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận) thường có thói quen viết cảm nhận trên Facebook cá nhân về bộ phim.

Sau khi xem một bộ phim khá nổi, anh viết nhận xét nêu ý kiến cá nhân và rồi anh nhận về cả "núi gạch đá" với những lời lẽ khiếm nhã, là người không biết thưởng thức phim, có góc nhìn hạn hẹp, cay nghiệt cuộc sống... chỉ vì đi ngược lại với số đông tán thưởng phim.

Trước đó, anh từng bị tấn công trên mạng chỉ vì ý kiến cá nhân không giống số đông, song đây là lần "nặng ký nhất". Đối diện bạo lực ngôn từ qua mạng, anh lựa chọn cách im lặng, không trả lời những bình luận này.

Hay trường hợp, Lam Nghi (28 tuổi, đã được đổi tên, hiện là nhân viên ngân hàng ở quận 8) kể cách đây 3 năm, Minh - người yêu của Nghi - cho rằng cô bắt cá hai tay nên đã viết bài đăng trên Facebook cá nhân, đưa hình Nghi lên và dùng những lời mạt sát. Sau đó, Minh còn rủ thêm bạn lớp đại học, đồng nghiệp vào... chửi phụ và chia sẻ rộng rãi cho bài đăng được nhiều người thấy.

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Bài đăng “bóc phốt” trên Facebook được người yêu của Nghi đăng tải vì cho rằng Nghi không chung thủy. Người này còn chia sẻ bài viết vào các group bạn chung của cả hai và xâm nhập tài khoản mạng của Nghi - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Bị tấn công dữ dội qua mạng, Nghi suy sụp tinh thần, đòi làm chuyện dại dột. Được can ngăn, Nghi mới dám báo công an về chuyện mình bị làm nhục qua MXH. Vụ việc chỉ được giải quyết khi cả hai cùng gặp nhau trên... phường và ký cam kết sẽ không làm những hành động ảnh hưởng đến nhau.

Qua đó, ThS tâm lý Lê Minh Huân (Trung tâm ứng dụng tâm lý - giáo dục An Nhiên) cho biết, thực tế rất ít người dùng MXH mà chưa từng một lần bị bắt nạt, từ chê bai ngoại hình đến chỉ trích lối sống, bị sửa lưng về ngôn từ hay phê phán về hình ảnh.

Các dạng bắt nạt qua mạng bao gồm: đe dọa xâm hại, làm nhục, làm mất mặt, xấu hổ hoặc tra tấn bằng tinh thần qua tin nhắn, mạng Internet, các trang mạng xã hội và các thiết bị điện tử.

Đây là hành vi bắt nạt qua mạng ít có nguy cơ bị phát hiện hơn do tính chất thuận tiện và không phải chịu trách nhiệm hoặc chịu tác động trực tiếp nhanh chóng như lúc đối mặt ngoài đời thực.

Tình trạng này thường đến từ cả hai phía hoặc đơn lẻ như xích mích cá nhân, từ lối sống ích kỷ, vụ lợi, sẵn sàng chà đạp, tấn công, hạ bệ người khác để đạt lợi ích cho mình dẫu giá trị này là ảo, hoặc dạng "mượn gió bẻ măng".

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Hiện nay, nhiều người đã rất thận trọng khi tham gia cộng đồng mạng xã hội - Ảnh: Báo Tuổi trẻ
MXH rộ clip nghi đánh ghen ở Bạc Liêu: Người phụ nữ chắn trước ô tô đánh cô gái trẻ; công an nhập cuộc xác minh

MXH rộ clip nghi đánh ghen ở Bạc Liêu: Người phụ nữ chắn trước ô tô đánh cô gái trẻ; công an nhập cuộc xác minh

Vụ việc xảy ra giữa con đường trung tâm TP. Bạc Liêu khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi. Một số người chụp ảnh, quay clip, sau đó đăng tải lên mạng xã hội.

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Từ khóa:   cư dân mạng mâu thuẫn MXH MXH

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