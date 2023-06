Match đúng gu, phiêu đúng điệu vào mùa hè này

Chuyến xe đã đưa các thành viên Tinder đến khắp các địa điểm hẹn hò, vui chơi nổi bật nhất tại TP.HCM, như phố đi bộ Nguyễn Huệ, cầu Thủ Thiêm 2, Hồ Con Rùa, Bưu điện Trung tâm.

Các thành viên có cơ hội chiêm ngưỡng và cảm nhận văn hóa hẹn hò đầy màu sắc của giới trẻ Sài Gòn. Cùng thưởng thức ẩm thực đường phố, ngắm cảnh và chụp những bức ảnh đẹp mắt.

Giám đốc sáng tạo Tạ Quốc Kỳ Nam chia sẻ: “Giới trẻ luôn khao khát có được những kết nối kỳ diệu giữa bản thân và đối phương. Văn hóa hẹn hò hiện nay đã phát triển, người trẻ mong muốn một cuộc hành trình kết thúc mở và đầy ý nghĩa với những buổi gặp gỡ vui vẻ để có thêm một người bạn mới, một mentor trong công việc… đồng thời cởi mở với những khả năng phát triển cho một mối quan hệ lãng mạn.

Tôi cảm thấy hành trình này có nhiều niềm vui hơn khi trải nghiệm những tính năng của ứng dụng hẹn hò, chẳng hạn như Tinder và mục Tinder Khám Phá. Nơi cho phép các thành viên tìm thấy những người tương hợp tiềm năng dựa trên những điều họ yêu thích”.

Theo một cuộc khảo sát của Tinder về hành vi hẹn hò của giới trẻ Việt Nam, 57% cho rằng việc có cùng sở thích là yếu tố hàng đầu quyết định khả năng tương hợp giữa 2 thành viên. Khi hẹn hò, các bạn trẻ thường tìm kiếm những người có cùng sở thích (78%), thích ẩm thực (70%), thích du lịch (63%), thích xem phim (55%), thích âm nhạc (55%) và các môn thể thao yêu thích (46%).

“Chúng tôi nhận ra rằng những người độc thân có sự đa dạng về tính cách và sở thích. Người trẻ không còn đến những nhà hàng sang trọng để hẹn hò, họ cùng nhau khám phá, trải nghiệm nhiều hoạt động. Đó có thể là một buổi picnic trong công viên, cùng đi bộ, tham dự các buổi hòa nhạc, thưởng thức ẩm thực đường phố...

Chuyến xe buýt như một biểu tượng đại diện trong việc các thành viên Tinder hoàn toàn có thể “bắt nhịp” về sở thích, quan điểm sống khi sử dụng Tinder Khám Phá thông qua những sở thích đa dạng" - Bà Papri Dev, Giám đốc truyền thông Tinder APAC cho biết.

Uyên Phương, một thành viên Tinder và cũng là MC của chương trình cho rằng, ngày nay, giới trẻ tìm hiểu Tinder để kết nối với thế giới, khám phá những quan điểm, tìm hiểu những đối tượng mới, tìm cảm hứng cho những ý tưởng hẹn hò, như thả diều gần cầu Thủ Thiêm hay trượt ván trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Khi chuyển từ hẹn hò trực tuyến sang hẹn hò trực tiếp, các hoạt động hẹn hò của mọi người sáng tạo hơn, kết nối sâu sắc hơn. Bên cạnh những buổi hẹn hò cà phê hay xem phim đơn giản, 40% thanh niên Việt thích cùng nhau khám phá các nhà hàng hay quán ăn phục vụ bữa xế vào buổi hẹn đầu tiên, 22% chọn một buổi hẹn cùng ca nhạc. Một phần năm người tham gia khảo sát thích tham gia vào trải nghiệm tích cực như leo núi, đi bộ đường dài, đi xe đạp hoặc một cuộc hẹn hò trong bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật.

Những người trẻ khi hẹn hò rất coi trọng tính xác thực và sự trung thực. Theo kết quả khảo sát, 70% người Việt Nam được hỏi cho rằng, an toàn là vô cùng quan trọng khi hẹn hò trực tuyến.

“Chỉ khi cảm thấy an toàn, chúng ta mới thoải mái hơn để thể hiện những khía cạnh chân thực, thậm chí kỳ quặc hoặc dễ bị tổn thương của bản thân. Và càng thoải mái thì việc phá băng khi trò chuyện cũng sẽ trở nên dễ dàng và vui nhộn hơn”, Kỳ Nam nhận định.

Bà Papri Dev nhấn mạnh thêm: “Sự an toàn của các thành viên là ưu tiên số một của Tinder. Chúng tôi đã đổi mới, đầu tư nhiều hơn vào các tính năng giúp bảo vệ sự an toàn của các thành viên trên Tinder, hay những buổi hẹn trực tiếp với các tính năng: Xác thực danh tính, Cuộc gọi Video, Chặn liên hệ và Trung tâm an toàn.

Chúng tôi cũng có những hành động, chính sách thực tiễn để chống lại mọi vi phạm, hoặc hành vi không phù hợp, với sự trợ giúp của các thành viên trong việc báo cáo và trí tuệ nhân tạo”.