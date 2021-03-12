Mặt nạ nha đam - Vũ khí nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh cho phái đẹp

Lá nha đam có ba lớp, trong đó lớp thịt bên trong hay còn gọi là gel nha đam là thành phần được sử dụng nhiều nhất. Bởi đây là phần chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất của cây. Rất nhiều nghiên cứu đã được tiến hành, phát hiện ra trong nha đam có các thành phần an toàn và lành tính, có tác dụng nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, tránh được tác nhân gây mụn hiệu quả. Chính vì vậy, hiện nay nha đam đang là một trong những thành phần chủ chốt được tìm thấy trong các sản phẩm chăm sóc da từ thiên nhiên.

Những chiếc lá nha đam mọng nước, cung cấp cho da một lượng lớn vitamin và khoáng chất cần thiết. Lan da khô yếu nhanh chóng được dưỡng ẩm và phục hồi tổn thương, các vết loét và tổn thương do mụn cũng được làm lành nhanh chóng. Do đó, để có làn da khỏe đẹp, căng tràn sức sống, bạn hãy thường xuyên đắp mặt nạ nha đam đều đặn nhé!

Bên cạnh đó, nha đam còn chứa một lượng lớn B12 và axit folic (folate). Trong đó, vitamin B12 rất cần thiết cho da, tóc và móng tay khỏe mạnh. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo tế bào giúp da không bị khô, viêm, mụn trứng cá. Đồng thời nó cũng có thể làm giảm gãy rụng tóc và giúp móng tay trở nên chắc khỏe hơn.

Theo đó, gel nha đam chứa vitamin A, C và E. Những chất này đóng vai trò như chất chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lại các gốc tự do. Các gốc tự do rất có hại vì chúng là nguyên nhân gây tình trạng lão hóa và bệnh ung thư. Các tế bào không còn vận hành bình thường nữa, elastin và collagen bị thoái hóa, dẫn đến tình trạng lão hóa nhanh, xuất hiện nếp nhăn, mất nước và da mặt kém sắc, già nua.

Ngoài ra, nha đam còn là nguồn cung cấp các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể như canxi, kali, magie, crom, natri, đồng, kẽm và selen. Những dưỡng chất này giúp cho các tế bào enzyme luôn khỏe mạnh và giúp cho hoạt động chuyển hóa diễn ra tốt hơn, làm giảm tình trạng da xỉn màu, giúp làn da bạn sáng hơn.

Gần đây, các nhà khoa học cũng đã tìm thấy trong gel nha đam còn chứa 20 loại amino axit. Trong đó có 7−8 loại cần thiết cho cơ thể, giữ cho làn da của bạn luôn tươi tắn. Vì vậy, dưỡng da bằng mặt nạ nha đam là giải pháp tuyệt vời giúp cho phái đẹp giữ gìn được nét tươi trẻ của thanh xuân.

Các công thức mặt nạ nha đam

Với những công thức mặt nạ nha đam sau đây, các chị em sẽ sở hữu được làn da đẹp như mong muốn.

Mặt nạ nha đam nguyên chất cấp ẩm và dưỡng chất cho da khô

Gel nha đam chứa một lượng nước lớn nên đây chính là nguyên liệu tuyệt vời để cải thiện tình trạng mất nước cho da khô. Bổ sung đủ nước sẽ giúp làn da tươi, mọng và đầy sức sống hơn, đồng thời hỗ trợ loại bỏ chất thải và chất độc. Nhờ đó mà làn da khỏe mạnh từ sâu bên trong.

Nhất là vào mùa đông, đây là loại mặt nạ cứu cánh hoàn hảo giúp cho làn da khô không bị nứt nẻ và bong tróc. Để làm, bạn cần chuẩn bị một nguyên liệu duy nhất là bẹ nha đam.

Mặt nạ nha đam nguyên chất dưỡng da sáng, khỏe đẹp

Bạn hãy rửa sạch, gọt hết phần vỏ bên ngoài, chỉ lấy phần thịt bên trong rồi nghiền nhuyễn. Sau khi vệ sinh da mặt sạch sẽ, thoa đều nha đam lên mặt, massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào bên trong. Khoảng 20 phút sau thì rửa mặt thật sạch bằng nước mát. Với cách này bạn hãy thực hiện 2-3 lần/tuần để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên uống thêm nước nha đam nấu để giúp tăng hiệu suất hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Hỗ trợ thận và gan lọc máu, thúc đẩy hệ bài tiết của cơ thể. Vì vậy, bạn hãy thử uống nước ép nha đam mát lạnh và cảm nhận những lợi ích mà loại nước này mang lại cho sức khỏe và làn da nhé!

Mặt nạ nha đam và nước hoa hồng “thổi” bay mụn

Những nốt mụn không những khiến cho bạn đau nhức mà còn khiến làn da kém sắc, trông bạn già nua hơn so với tuổi thật. Tuy nhiên, những điều này sẽ được nhanh chóng cải thiện nếu như bạn thường xuyên sử dụng mặt nạ nha đam và nước hoa hồng. Loại mặt nạ này phù hợp cho cả da khô, da thường, da hỗn hợp và cả da dầu.

Loại mặt nạ này chứa một số thành phần giúp cải thiện sự tổng hợp collagen, một lượng kháng khuẩn có khả năng tiêu diệt vi khuẩn khiến lỗ chân bị bịt kín. Hơn nữa, cũng sẽ giúp hấp thụ dầu thừa từ da để ngăn ngừa sự tắc nghẽn của các lỗ chân lông. Với những chị em có các đốm đồi mồi, vết thâm nám hoặc vết bỏng trên da cũng có thể sử dụng loại mặt nạ này. Bởi nha đam cũng chứa một số hợp chất chống viêm như axit salixylic, chromone C-glucosyl và enzyme bradykinase, có khả năng ức chế quá trình sản sinh axit của cơ thể, đồng thời ngăn ngừa chứng viêm. Làn da nhanh chóng được nuôi dưỡng cải thiện, đẹp lên từng ngày.

Mặt nạ nha đam nước hoa hồng phù hợp với nhiều loại da

Nguyên liệu cần có:

2 thìa gel nha đam.

½ thìa nước hoa hồng.

Trộn đều các nguyên liệu lại với nhau tạo thành hỗn hợp sền sệt. Vệ sinh da mặt sạch sẽ, sau đó thoa đều hỗn hợp lên mặt. Nằm thư giãn trong khoảng 20 phút và rửa sạch bằng nước mát. Sau 1 vài lần đắp, bạn sẽ thấy da mặt mịn màng và sáng đều màu hơn hẳn, các nốt mụn cũng sẽ dần biến mất.

Hết thâm, da mịn với mặt nạ nha đam mật ong

Từ xa xưa, mật ong đã được xem là món quà tuyệt vời từ thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Nguyên liệu này giàu chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể. Trong đó, enzyme chứa trong mật ong có đặc tính trị liệu và chống viêm vô cùng hiệu quả. Vì thế cái tên mật ong thường “góp mặt” trong những công thức hướng dẫn cách làm mặt nạ dưỡng da.

Trong đó mặt nạ nha đam mật ong là được biết đến nhiều hơn cả, bởi có khả năng chữa lành vết thương, kháng khuẩn và chống viêm. Nhanh chóng đánh bay mụn trứng cá hay giúp làn da trở nên đều màu hơn. Ngoài ra, đặc tính dưỡng ẩm của mật ong và nha đam thì chính là “vị cứu tinh” của những cô nàng da khô.

Mặt nạ mật ong nha đam giúp da căng tràn nhựa sống

Nguyên liệu cần có:

2 thìa mật ong nguyên chất.

2 thìa gel nha đam.

Trộn đều hai nguyên liệu lại với nhau tạo thành hỗn hợp mặt nạ sánh mịn. Nhẹ nhàng làm sạch da mặt rồi thoa đều lên, massage theo chuyển động tròn để các dưỡng chất thẩm thấu sâu vào bên trong. Nằm thư giãn khoảng 15-20 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm và rửa lại một lần nữa bằng nước mát để se khít lỗ chân lông. Làn da sẽ mịn, khỏe, hết thâm sau vài tuần thực hiện.

Qua đây có thể thấy được mặt nạ nha đam có tác dụng vô cùng hiệu quả trong việc dưỡng và giúp da khỏe đẹp mỗi ngày. Tất cả những công dụng này là nhờ vào các dưỡng chất có tính chống viêm, kháng khuẩn và vitamin có lợi… có trong nha đam, nhanh chóng làm lành, trị thâm những vết thương do mụn gây ra. Đặc biệt, độ pH của nha đam giúp se khít lỗ chân lông, ngăn ngừa và giảm mụn. Cộng với việc kích thích cơ thể tồng hợp collagen và các elastin – tái tạo tế bào mới, hạn chế sản sinh melanin giúp ngăn ngừa và điều trị nám da.

Mặt nạ nha đam "vũ khí" nuôi dưỡng làn da trắng hồng, rạng ngời

Chính vì vậy, đắp mặt nạ nha đam là “vũ khí” bí mật giúp phái đẹp nâng cao hiệu quả trong công cuộc giữ gìn nét xuân tươi trẻ, luôn cảm thấy yêu đời và hạnh phúc hơn.