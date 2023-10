Mặt nạ nha đam - Vũ khí nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh cho phái đẹp

Lá nha đam có ba lớp, trong đó lớp thịt bên trong hay còn gọi là gel nha đam là thành phần được sử dụng nhiều nhất. Bởi đây là phần chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất của cây. Rất nhiều nghiên cứu đã được tiến hành, phát hiện ra trong nha đam có các thành phần an toàn và lành tính, có tác dụng nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, tránh được tác nhân gây mụn hiệu quả. Chính vì vậy, hiện nay nha đam đang là một trong những thành phần chủ chốt được tìm thấy trong các sản phẩm chăm sóc da từ thiên nhiên.

Những chiếc lá nha đam mọng nước, cung cấp cho da một lượng lớn vitamin và khoáng chất cần thiết. Lan da khô yếu nhanh chóng được dưỡng ẩm và phục hồi tổn thương, các vết loét và tổn thương do mụn cũng được làm lành nhanh chóng. Do đó, để có làn da khỏe đẹp, căng tràn sức sống, bạn hãy thường xuyên đắp mặt nạ nha đam đều đặn nhé!

Theo đó, gel nha đam chứa vitamin A, C và E. Những chất này đóng vai trò như chất chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lại các gốc tự do. Các gốc tự do rất có hại vì chúng là nguyên nhân gây tình trạng lão hóa và bệnh ung thư. Các tế bào không còn vận hành bình thường nữa, elastin và collagen bị thoái hóa, dẫn đến tình trạng lão hóa nhanh, xuất hiện nếp nhăn, mất nước và da mặt kém sắc, già nua.

Mặt nạ nha đam có nhiều dưỡng chất tốt cho da

Bên cạnh đó, nha đam còn chứa một lượng lớn B12 và axit folic (folate). Trong đó, vitamin B12 rất cần thiết cho da, tóc và móng tay khỏe mạnh. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo tế bào giúp da không bị khô, viêm, mụn trứng cá. Đồng thời nó cũng có thể làm giảm gãy rụng tóc và giúp móng tay trở nên chắc khỏe hơn.