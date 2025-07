Theo thông tin từ Báo Dân trí, một lãnh đạo UBND xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận trên địa bàn có một công dân tử vong tại Campuchia. Nạn nhân được xác định là anh N.N.H. (SN 1991), trú tại thôn Thái Hòa, xã Vượng Lộc cũ, nay là xã Can Lộc.

Đến ngày 15/7, gia đình bàng hoàng nhận được tin từ công an rằng anh H. đã tử vong tại Campuchia. Người thân không rõ vì sao anh H. lại có mặt tại Campuchia, làm công việc gì và vì sao lại tử vong.

Bà Tứ đau đớn khi nhận tin dữ về con trai - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, bà Đào Thị Tứ (SN 1962, trú thôn Thái Hòa, xã Vượng Lộc (cũ), nay là xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà Tứ không thể tin con trai Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1991) sau 3 tháng mất liên lạc lại được phát hiện tử vong trong nhà vệ sinh ở tận xứ người Campuchia.

"Tôi không thể nào chợp nổi mắt kể từ lúc nhận tin thằng Hòa đã chết. Hiện nay muốn đưa thi thể con trai về quê nhà chôn cất, chi phí khoảng hơn 160 triệu đồng, gia đình đang cố gắng xoay xở nhưng không biết có ai cho vay mượn để đưa con trở về không?", người mẹ nghèo khóc nghẹn.

Bà Tứ cho biết, Hòa là con trai thứ 3 trong gia đình có 4 chị em. Khi Hòa lên 4 tuổi thì ông Nguyễn Văn Bé (người bố) gặp tai nạn tử vong. Bố mất, một mình bà Tứ chăm lo, nuôi nấng 4 người con trưởng thành. Hai chị gái lấy chồng xa, hằng ngày Hòa sống cùng và đỡ đần mẹ trong căn nhà nhỏ ở cuối thôn Thái Hòa.

Một buổi chiều ngày 15/3, Hòa rời khỏi nhà và gọi điện về thông báo với bà Tứ: "Tối nay mẹ không phải nấu cơm cho con. Con đi công việc vài ngày rồi con về". Thế nhưng nhiều ngày sau đó, bà Tứ cố gắng liên lạc với con trai nhưng không được. "Cũng không rõ Hòa đi đâu. Tôi chỉ nghĩ con đi vài ngày tìm việc rồi con về, không ngờ đó là lần cuối nó gọi dặn dò tôi", bà Tứ trải lòng.

Chị Nguyễn Thị Phương (chị gái anh Hòa) đau khổ nhớ lại thời điểm nhận hung tin - Ảnh: VietNamNet

Chị Nguyễn Thị Phương (SN 1987, chị gái của Hòa) cho hay, 3 tháng qua, gia đình chị cố gắng liên lạc với em trai nhưng bất thành. Khi cả gia đình đang đôn đáo đi tìm, thì ngày 18/5 mới đây, Hòa liên lạc về cho chị gái và dặn rằng: "Nhờ chị chuyển lời với mẹ là em vẫn khỏe. Em đang đi làm ăn với bạn nên nhờ chị ở nhà động viên mẹ", chị Phương kể lại và cho biết, chị gặng hỏi thêm Hòa nhưng điện thoại bị ngắt liên lạc, chỉ còn tiếng tút kéo dài.

Người chị gái nhớ như in thời điểm nhận tin dữ về em trai khiến cả gia đình bàng hoàng. Khoảng 20h tối 15/7, chị Phương nhận được cuộc gọi của cán bộ Công an xã Vượng Lộc thông báo rằng: "Công an ở Campuchia có liên lạc về địa phương, thông báo có một thi thể, nghi là của Hòa. Họ nhận dạng qua căn cước công dân có trên người nạn nhân.

Sau đó, tôi nhờ công an gửi hình ảnh nhận diện em trai và đau xót khi thấy hình ảnh em trai đã tử vong ở xứ người. Đến giờ, tôi vẫn không biết lý do gì em trai có mặt ở Campuchia và không biết vì sao em lại tử vong, nhiều người nói rằng em bị chích điện và đánh đập", chị Phương kể.

Người thân của anh Hòa cũng cho biết, hiện nay gia đình đã vay mượn đặt cọc 50 triệu đồng và đang di chuyển vào cửa khẩu Xa Mát (cửa khẩu quốc tế trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia), chờ nhận thi thể nạn nhân đưa về quê mai táng.

"Có người ở bên Campuchia gọi thông báo chi phí đưa thi thể em Hòa về nước khoảng 160 triệu đồng, nhưng gia đình mới vay mượn đặt cọc 50 triệu đồng vì sợ lừa đảo. Tôi bảo với họ rằng: "Lúc nào gia đình nhận được thi thể của Hòa thì sẽ chuyển hết số tiền còn lại theo thỏa thuận". Gia đình khó khăn nhưng chúng tôi cũng cố gắng xoay xở, vay mượn để đưa Hòa trở về vì em đã nằm lạnh lẽo ở đất khách mấy ngày, rất đáng thương...", chị Phương nói thêm.