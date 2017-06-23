Mâm cơm thời bão giá: 30.000 đồng vẫn ngon bổ rẻ

Trong thời kỳ bão giá như hiện nay, các bà nội trợ luôn phải đau đầu tính toán để có thể tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo cho bữa ăn gia đình đầy đủ chất dinh dưỡng. Thông thường, chuẩn bị một mâm cơm chất lượng sẽ tiêu tốn khoảng 50.000 - 100.000 ngàn đồng.

Tuy nhiên, thực tế vẫn có nhiều chị em chia sẻ những bữa ăn chưa đến 30 ngàn đồng nhưng vẫn đáp ứng được tiêu chí "ngon, bổ, rẻ". Dưới đây là một số mâm cơm "siêu tiết kiệm" được cư dân mạng hết lời khen ngợi: