Mâm cơm thời bão giá: 30.000 đồng vẫn ngon bổ rẻ

Trên các diễn đàn mạng xã hội, chị em đang đua nhau chia sẻ "rầm rộ" những bức hình về mâm cơm chưa đến 30.000đồng của gia đình mình. Trong thời kỳ bão giá nhưng các bà nội trợ vẫn rất đảm đang và chi tiêu khéo léo khiến nhiều người nể phục.
Trong thời kỳ bão giá như hiện nay, các bà nội trợ luôn phải đau đầu tính toán để có thể tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo cho bữa ăn gia đình đầy đủ chất dinh dưỡng. Thông thường, chuẩn bị một mâm cơm chất lượng sẽ tiêu tốn khoảng 50.000 - 100.000 ngàn đồng.
Tuy nhiên, thực tế vẫn có nhiều chị em chia sẻ những bữa ăn chưa đến 30 ngàn đồng nhưng vẫn đáp ứng được tiêu chí "ngon, bổ, rẻ". Dưới đây là một số mâm cơm "siêu tiết kiệm" được cư dân mạng hết lời khen ngợi:
Mặc dù nhận được sự khen ngợi của nhiều người, nhưng cũng có ý kiến cho rằng ăn uống như vậy là quá đạm bạc và nghi ngờ về chất lượng của thực phẩm vì quá rẻ. Một số bạn thể hiện sự chê bai: “Ăn thế này chỉ để ngồi hít thở khí trời thôi chứ đứng dậy là ngất luôn chứ chẳng đùa“, “còn không bằng cơm sinh viên“…
Vấn đề ăn uống luôn là đề tài tranh luận muôn thuở của các bà nội trợ. Vì vậy, không nhất thiết phải thực hiện "rập khuôn" về cách chuẩn bị những bữa ăn giá rẻ như trên, chị em hãy tự tìm cho mình những cách tiết kiệm riêng để có thể chi tiêu hợp lý.