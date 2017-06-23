Mâm cơm thời bão giá: 30.000 đồng vẫn ngon bổ rẻ

Đời sống 23/06/2017 19:05

Trên các diễn đàn mạng xã hội, chị em đang đua nhau chia sẻ "rầm rộ" những bức hình về mâm cơm chưa đến 30.000đồng của gia đình mình. Trong thời kỳ bão giá nhưng các bà nội trợ vẫn rất đảm đang và chi tiêu khéo léo khiến nhiều người nể phục.

Trong thời kỳ bão giá như hiện nay, các bà nội trợ luôn phải đau đầu tính toán để có thể tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo cho bữa ăn gia đình đầy đủ chất dinh dưỡng. Thông thường, chuẩn bị một mâm cơm chất lượng sẽ tiêu tốn khoảng 50.000 - 100.000 ngàn đồng. 

Tuy nhiên, thực tế vẫn có nhiều chị em chia sẻ những bữa ăn chưa đến 30 ngàn đồng nhưng vẫn đáp ứng được tiêu chí "ngon, bổ, rẻ". Dưới đây là một số mâm cơm "siêu tiết kiệm" được cư dân mạng hết lời khen ngợi:

Mâm cơm thời bão giá: 30.000 đồng vẫn ngon bổ rẻ - Ảnh 1
Một bữa trưa có giá 13.000 đồng (không tính cơm): cá 6.000 đồng/2 con, rau mua bó 4.000 đồng và món nộm 3.000 đồng - Ảnh: Internet

Mâm cơm thời bão giá: 30.000 đồng vẫn ngon bổ rẻ - Ảnh 2
Một bà mẹ bỉm sữa khác chia sẻ bữa ăn 10.000 đồng của gia đình mình - Ảnh: Internet

Mâm cơm thời bão giá: 30.000 đồng vẫn ngon bổ rẻ - Ảnh 3
Bữa cơm này có tổng tiền là 25.000 đồng bao gồm 14.000 đồng cá rô phi, 7.000 đồng măng, 4.000 đồng rau xà lách, cà chua, hành - Ảnh: Internet

Mâm cơm thời bão giá: 30.000 đồng vẫn ngon bổ rẻ - Ảnh 4
Chỉ với 22.000 đồng, bà mẹ này đã có thể chuẩn bị bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho cả gia đình - Ảnh: Internet

Mâm cơm thời bão giá: 30.000 đồng vẫn ngon bổ rẻ - Ảnh 5
Một bữa cơm khác cũng có giá chỉ 22.000 đồng được chị em chia sẻ trên mạng - Ảnh: Internet

Mâm cơm thời bão giá: 30.000 đồng vẫn ngon bổ rẻ - Ảnh 6
Tuy giá chưa đến 30.000 đồng nhưng vẫn có đủ cá, rau củ đầy đủ màu sắc - Ảnh: Internet

Mặc dù nhận được sự khen ngợi của nhiều người, nhưng cũng có ý kiến cho rằng ăn uống như vậy là quá đạm bạc và nghi ngờ về chất lượng của thực phẩm vì quá rẻ. Một số bạn thể hiện sự chê bai: “Ăn thế này chỉ để ngồi hít thở khí trời thôi chứ đứng dậy là ngất luôn chứ chẳng đùa“, “còn không bằng cơm sinh viên“… 

Mâm cơm thời bão giá: 30.000 đồng vẫn ngon bổ rẻ - Ảnh 7
Nhiều người thể hiện sự nghi ngờ về chất lượng của thực phẩm vì quá rẻ - Ảnh: Internet

Mâm cơm thời bão giá: 30.000 đồng vẫn ngon bổ rẻ - Ảnh 8
Những món ăn đạm bạc thế này liệu có cung cấp đủ năng lượng? - Ảnh: Internet

Vấn đề ăn uống luôn là đề tài tranh luận muôn thuở của các bà nội trợ. Vì vậy, không nhất thiết phải thực hiện "rập khuôn" về cách chuẩn bị những bữa ăn giá rẻ như trên, chị em hãy tự tìm cho mình những cách tiết kiệm riêng để có thể chi tiêu hợp lý.

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