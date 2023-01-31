Mâm cơm cúng ngày vía Thần Tài để cả năm phát đạt, tiền vô như nước

Theo tín niệm của dân gian, ngày mùng 10 tháng giêng âm lịch hàng năm là ngày vía Thần Tài . Trong ngày này, ngoài việc thực hiện các tập tục thờ cúng, người ta thường đi mua vàng với mong ước một năm mới làm ăn phát tài.

Theo Zing News, Thần Tài được hội nhập vào hệ thống thần bản gia - tức các thần linh bảo hộ cho gia đình, mang lại tiền tài, sự giàu có.

Theo nhà nghiên cứu, việc chọn ngày mùng 10 âm lịch làm ngày cúng Thổ địa có lẽ bắt nguồn từ một quan niệm về sự sinh thành trời đất và các loài vật mà Đông Phương Sóc đưa ra vào đời nhà Hán.

Mâm cúng Thần Tài. Ảnh: Internet

Theo quan niệm này, khởi thủy những ngày đầu tháng Dần (tháng giêng) thì: ngày mùng 1 sinh ra giống gà; ngày mùng 2 sinh thêm giống chó; ngày mùng 3 sinh thêm giống lợn; ngày mùng 4 sinh thêm dê; ngày mùng 5 sinh thêm trâu; ngày mùng 6 sinh thêm ngựa; ngày mùng 7 sinh ra loài người; ngày mùng 8 sinh ra ngũ cốc; ngày mùng 9 sinh ra trời; ngày mùng 10 sinh ra đất.

Tùy theo hoàn cảnh của gia chủ, mâm cúng vía Thần Tài sẽ bao gồm những lễ vật khác nhau.

Theo Chuyên gia văn hóa Dương Hoàng Lộc, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tôn giáo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), mâm cúng ngày vía Thần Tài thường có bộ tam sên gồm: 1 miếng thịt heo luộc, trứng luộc và tôm (hoặc cua) luộc.

Ở miền Nam, đa số người dân thờ chung ông Thần Tài với ông Thổ Địa nên còn chuẩn bị thêm cá lóc nướng trên mâm cúng. Ngoài ra, tùy theo điều kiện của gia chủ, mâm cúng còn có thêm thịt quay, xôi, bánh trôi nước…

Các món chính trong mâm cúng vía Thần Tài. Ảnh: Internet

Đi kèm với các món chính, mâm cúng vía Thần Tài còn bao gồm:

- Hũ gạo, hũ muối, hũ nước đầy: được đặt ở giữa hai tượng Thần Tài - Thổ Địa. Đây là những vật tượng trưng cho cuộc sống no đủ, êm ấm và được đặt từ đầu năm cho tới cuối năm mới được đem thay.

- Bát nhang: Gia chủ phải đặt giữa ban thờ và tuyệt đối không được xê dịch, di chuyển.

- Lọ hoa tươi và quả tươi, thường là mâm ngũ quả.

- 5 chén nước xếp hình chữ thập: Tượng trưng cho ngũ hành và ngũ phương phát triển.

- 5 củ tỏi: Gia chủ nên đặt vào trong một chiếc đĩa nhỏ với ý nghĩa xua đuổi ma quỷ.

- Bát nước đầy rắc cánh hoa hồng ở trên: Mang ý nghĩa giữ cho tiền bạc không bị trôi đi, thường được các gia đình đặt trên nền đất ngoài cùng ban thờ.

- Tượng Ông Cóc: Đặt bên trái ban thờ với ý nghĩa đón sinh khí, tài lộc. Ban ngày quay tượng ra ngoài và tối quay vào trong.

Bên cạnh đó, mâm lễ còn có xôi gấc đỏ hoặc xôi đậu xanh tạo hình chữ Phúc, Lộc, Thọ. Nhiều chị em còn bày xôi ngũ sắc cho thêm may mắn, đẹp đẽ.

Để mâm lễ cúng bàn thờ Thần Tài thêm đủ đầy, không thể thiếu hoa và quả. Quả tươi thường được chọn như dứa, chuối chín, hoặc ngũ quả may mắn như xoài, cam quýt, phật thủ, táo, nho,... Quả được rửa sạch, lau khô, xếp gọn gàng trên đĩa.

Để mâm lễ cúng bàn thờ Thần Tài thêm đủ đầy, không thể thiếu hoa và quả. Ảnh: Internet

Các loại hoa tươi thơm như hoa cúc, hoa hồng không gai,... Nhiều gia đình vẫn chọn hoa ly màu hồng đậm mà không kiêng kỵ gì. Cũng như bày trên bàn thờ khác, hoa quả trên bàn thờ Thần Tài cũng không chọn những loại quả có gai như sầu riêng, mít...

Trầu cau cũng là phần lễ vật quan trọng cần có trong mâm cúng. Cau tươi tròn trịa, xanh mỡ màng, cùng với lá trầu bóng khoẻ, không bị rách héo. Nhiều chị em tỉ mỉ hơn còn chọn trầu têm cánh phượng gài thêm hoa.

Với mong muốn khai lộc đón tài, đón một năm Quý Mão làm ăn thịnh vượng và may mắn, nhiều thương nhân, chủ kinh doanh và các gia đình buôn bán thường dâng cúng những mâm lễ lên bàn thờ Thần Tài, với ước nguyện được chứng tâm lòng thành, hy vọng một năm làm ăn thuận lợi.

Nhiều thương nhân, chủ kinh doanh và các gia đình buôn bán thường dâng cúng những mâm lễ. Ảnh: Internet

Lưu ý trước khi cúng thần Tài

Bàn thờ thần Tài đặt dưới đất, nơi trang nghiêm hướng ra cửa chính. Nên đặt bàn thờ ở gần cửa nhưng tránh lối đi lại để đỡ ồn ào. Chú ý không đặt bàn thờ thần Tài nhìn ra hướng Ngũ Quỷ: Đông Bắc, hướng Tây Nam.

Trước khi dâng lễ cúng, gia chủ cần lau bụi, sắp xếp lại để mặt trước bàn thờ gọn gàng, sạch sẽ. Những người cẩn thận trước ngày mùng 10 tháng Giêng thường lau bàn thờ, lau tượng ông thần Tài và ông Thổ địa bằng nước thơm, nước có ngâm hoa tươi hoặc rượu trắng để tẩy bụi.

- Mâm cúng Thần Tài không chỉ là nghi thức cầu may về đường tài lộc cho gia đình mà còn là một cách tưởng nhớ vị thần dân gian. Ngoài ngày vía Thần Tài vào mùng 10 tháng Giêng, ngày mùng 1 và ngày Rằm cũng thường được dâng hoa thơm, trái ngọt và thắp hương cầu mong.

- Trang phục khi cúng ngày vía Thần Tài nên lịch sự, trang trọng, đầu tóc gọn gàng. Không nên mặc váy ngắn hở hang, áo hở ngực, gây phản cảm, mất lịch sự.