Macorner: Đánh dấu những cột mốc đặc biệt bằng những quà tặng cá nhân hóa độc đáo

Đời sống 08/09/2023 15:01

Macorner là địa chỉ đáng tin cậy và tuyệt vời để mua sắm những món quà đặc biệt, ành tặng cho người thân, bạn bè, đối tác,... Tại Macorner, bạn có thể dễ dàng tìm thấy những món quà độc đáo để tặng người thân, hay đánh dấu những cột mốc, sự kiện đặc biệt trong cuộc đời.

Giới thiệu về thương hiệu Macorner

Macorner là một cửa hàng trực tuyến bán những món đồ cá nhân hóa mà bạn có thể mua làm quà tặng cho bạn bè, gia đình hay chính bản thân. Thành lập năm 2020, Macorner đã có hàng triệu đơn đặt hàng từ khách hàng trên toàn thế giới.

Các sản phẩm quà tặng độc đáo tại Macorner có thể kể đến như: Đồ trang trí nhà cửa, bình, cốc giữ nhiệt, áo phông hay các loại phụ kiện.

Macorner: Đánh dấu những cột mốc đặc biệt bằng những quà tặng cá nhân hóa độc đáo - Ảnh 1

Luôn lấy khách hàng làm trung tâm, Macorner cam kết đem đến cho khách hàng những sản phẩm độc đáo để lưu giữ những khoảnh khắc, đưa những câu chuyện cá nhân của bạn vào trong từng món quà. Tại Macorner, mỗi một món quà đều mang một ý nghĩa riêng và Macorner luôn lắng nghe tâm tư của khách hàng để có thể thông qua các sản phẩm quà tặng truyền đạt thông điệp của người tặng.

Thương hiệu Macorner có gì khác biệt?

Sản phẩm quà tặng giá hợp lý

Macorner luôn tìm cách tối ưu các chi phí sản xuất giúp cho khách hàng của Macorner sở hữu sản phẩm chất lượng cao với mức giá tốt nhất. Macorner cũng cố gắng hỗ trợ khách hàng phí vận chuyển  để khách hàng mọi nơi đều có thể mua sản phẩm từ Macorner. Các chương trình khuyến mại cũng được thường xuyên cập nhật để khách hàng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm với mức giá ưu đãi nhất.

Macorner: Đánh dấu những cột mốc đặc biệt bằng những quà tặng cá nhân hóa độc đáo - Ảnh 2

Sự uy tín

Macorner cam kết giao hàng đúng thời gian được ước tính, và sản phẩm đúng thiết kế đã được khách hàng xem trước. Đặc biệt, những sản phẩm quà tặng in ấn thể hiện tính cá nhân hóa  có chất lượng màu in sắc nét, đảm bảo có thể sử dụng trong thời gian dài mà không ảnh hưởng đến chất lượng in.

Xử lý đơn hàng nhanh chóng

Qua nhiều năm kinh doanh, Macorner có kinh nghiệm xử lý các yêu cầu đa dạng từ khách hàng, dự trù được những vấn đề sẽ phát sinh trong quá trình thực hiện đơn hàng. Dù trong những dịp cao điểm, Macorner vẫn đảm bảo mọi đơn hàng được xử lý đúng tiến độ thông thường. Bạn sẽ không phải lo ngại đơn hàng mình sẽ đến chậm trong những dịp lễ lớn như giáng sinh hay lễ tình nhân. Ngoài ra, Macorner còn có đội ngũ chăm sóc khách hàng nhiệt tình, tận tâm, nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất đến khách hàng.

Mẫu mã đa dạng

Macorner liên tục cập nhật các dòng sản phẩm mới giúp khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn đa dạng. Thiết kế trên từng sản phẩm được đổi mới và cập nhật mỗi ngày, khách hàng sẽ luôn được nhận những sản phẩm mới và thời thượng nhất.

Macorner: Đánh dấu những cột mốc đặc biệt bằng những quà tặng cá nhân hóa độc đáo - Ảnh 3

Đa dạng các sản phẩm quà tặng

Giao diện dễ sử dụng

Trên website của mình, Macorner phân chia theo từng sản phẩm, từng đối tượng người nhận, từng dịp lễ.. giúp cho khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm mình mong muốn chỉ sau một cú nhấp chuột.

Sự hài lòng và lợi ích của khách hàng luôn được Macorner đặt lên hàng đầu. Macorner hy vọng, mỗi khách hàng sẽ thích thú với những sản phẩm có mặt tại Macorner cũng như lựa chọn được những món quà ý nghĩa, độc đáo dành tặng cho người thân của mình trong những dịp đặc biệt. Bạn có thể tham khảo  thêm các mẫu quà tặng độc đáo tại https://macorner.co/collections/anniversary

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