Mách nước bạn cách làm mặt nạ Halloween kinh dị và “hạt dẻ” nhất

Chuyện kể rằng Jack - một chàng trai xấu tính và láu cá đã tìm cách lừa được quỷ đến 2 lần và bắt hắn hứa không thu giữa linh hồn mình. Nhưng sau khi chết, thiên đường thấy Jack quá xấu tính nên không thu nhận anh ta, Jack cũng không thể tá túc dưới địa ngục vì con quỷ khi xưa vẫn nhớ thù cũ. Vì vậy Jack phải lang thang cõi nhân thế, cầm theo hòn than loài quỷ cho để soi sáng đường.

Trước khi tìm hiểu các cách làm mặt nạ halloween , hãy đọc qua lý do phong tục đeo mặt nạ và hóa trang xuất hiện ở halloween nhé. Bạn sẽ không muốn lúng túng khi bị hỏi tại sao lại hóa trang vào halloween đâu phải không.

Ngày 1 tháng 11 hàng năm là thời điểm bắt đầu mùa lạnh và năm mới với người Celtic (gốc Bắc Âu). Người ta tin rằng thời kỳ này là chuỗi ngày âm u, tăm tối, lạnh giá, đại diện cho sự tàn lụi và chết chóc của cuộc sống. Người thống lĩnh các linh hồn – Thần Samhain sẽ cho phép những vong hồn về thăm gia đình vào thời gian đó. Vì vậy, người bình thường phải hóa trang thành ma quỷ nếu không muốn bị phát hiện và quấy phá. Ngoài ra, họ còn trang trí nhà cửa bằng đèn lồng bí ngô để xua đuổi những linh hồn lang thang.

Hòn than đó được Jack đặt bên trong một quả bí ngô. Vì thế người dân Ireland khoét bí ngô thành mặt người rồi thắp sáng để chế nhạo và xua đuổi Jack. Mỗi dịp Halloween , người ta sẽ đặt bí ngô trước cổng nhà để cảnh cáo những vong hồn vất vưởng tránh xa. Tuy nhiên, những đứa trẻ láu cá đã lợi dụng cơ hội này hóa trang thành ma quỷ và cầm lồng đèn bí ngô đi trêu chọc các gia đình. Hành động này được tiếp diễn hàng năm rồi dần dần trở thành phong tục hóa trang và trò chơi trick or treat (cho kẹo hay bị ghẹo) sau này.

Halloween của người Celtic - Ảnh minh họa: Internet

2, Hướng dẫn làm mặt nạ Halloween độc đáo và “hạt dẻ”

Hiện nay, ở Việt Nam, với sự du nhập của nhiều trào lưu văn hóa thế giới, lễ hội Halloween cũng đang dần trở nên phổ biến hơn. Chúng được tổ chức với quy mô gia tăng theo từng năm. Vậy để tham gia Halloween năm nay, bạn đã biết cách làm mặt nạ kinh dị để hóa trang chưa? Nếu chưa hãy cùng đọc các hướng dẫn dưới đây

2.1 Cách làm mặt nạ Halloween kinh dị bằng giấy

Mặt nạ bằng giấy là lựa chọn số một cho tiêu chuẩn vừa đẹp vừa “hạt dẻ”. Nó cũng rất dễ làm nên chỉ cần bỏ ra 30 phút là bạn đã có ngay cho mình một chiếc mặt nạ độc lạ và bắt mắt rồi.

Trước tiên, hãy mua đủ nguyên liệu gồm giấy, màu vẽ và một đoạn dây thun đủ dài để buộc hết vòng đầu.

Giấy nên chọn loại bìa cứng, màu sắc tùy theo sở thích, nhưng đừng chọn loại giấy quá mỏng vì nó sẽ bị rách và thấm ướt bởi màu. Vậy trông sẽ xấu và lem nhem lắm. Nên nhớ phải chọn loại giấy đủ dày và đủ cứng.

Màu vẽ thì đa dạng chất liệu, có thể là màu nước, màu sáp, màu dạ,…tùy theo sở thích của bạn.

Bây giờ cùng bắt tay vào làm nhé!

Cách làm mặt nạ Halloween kinh dị bằng giấy - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1

Chọn hình mẫu muốn làm mặt nạ, có thể là đầu lâu, quái vật, phù thủy,....hay bất cứ hình mẫu gì phù hợp với khả năng làm của bạn. Tìm tòi và sáng tạo một chút để nghĩ ra mẫu mặt nạ cho riêng mình cũng là ý hay.

Hoặc bạn có thể làm theo nhân vật điện ảnh đang “hot” hiện nay, chẳng hạn như Joker, chú hề trong IT, ma sơ Valak,…

Bước 2

Sau khi đã chọn được mẫu rồi, dùng chì phác thảo trên giấy bìa làm mặt nạ. Nếu khó quá không thể phác thảo được bạn có thể in nó ra cũng được, càng tiết kiệm thời gian hơn.

Bước 3

Sau khi đã có tờ bìa được phác thảo, hãy cắt mặt nạ theo mẫu đó và tô màu. Bí kíp ngoài việc chọn hình mẫu ra thì còn nằm ở việc tô màu. Bạn có thể không cần tô chỉn chu quá cũng được, cứ lem nhem, máu me và nham nhở một chút cũng rất lạ đấy. Rồi dán thêm một chút ruy băng, tóc giả, các loại hạt,…để mặt nạ được sinh động và đẹp mắt hơn.

Bước 4

Chờ mặt nạ khô, đục hai lỗ nhỏ ở phía tai và buộc dây chun vào. Nhớ đo đủ độ dài dây thun để buộc hết đầu nhé. Đeo thử nếu thấy lỏng lẻo thì đục thêm một vài lỗ và gắn thêm dây chun là được.

Mặt nạ Halloween tự làm - Ảnh minh họa: Internet

2.2. Mặt nạ Halloween tự làm từ vỏ nhựa

Tương tự như với giấy, chúng ta có thể tạo ra những chiếc mặt nạ từ các loại vỏ nhựa bỏ đi. Loại mặt nạ này thường bền và đỡ bị hỏng hơn mặt nạ giấy, tuy nhiên nó cần một chút kiên nhẫn cũng như độ khéo tay của bạn. Đây là một phương án rất tiết kiệm nữa để hóa trang cho Halloween.

Cách này khá đơn giản, nguyên liệu gồm chai nhựa, keo dán, dây chun và các loại vải, giấy, màu để tạo kiểu trên chai nhựa.

Bước 1

Thu gom một số vỏ chai nhựa có trong nhà, đừng chọn loại có kích thước quá nhỏ vì sẽ không che hết được khuôn mặt đâu. Đem vỏ chai đi làm sạch và cắt chúng ra thành miếng đủ to.

Bước 2

Cắt vỏ nhựa theo mẫu bạn muốn, chú ý cắt các mép cho thật nhẵn không nó sẽ chà sát vào da khiến da chúng ta bị rát.

Bước 3

Với vỏ nhựa, việc vẽ và tạo kiểu trên chúng khó hơn giấy vì bề mặt nhựa thường khó bám. Bạn sẽ phải dùng đến các loại keo dính như keo nến, keo 502,…Và ưu tiên nên dùng màu dạng sơn, cũng có thể dùng keo 502 dính vải và giấy lên trên.

Bước 4

Sau khi trang trí xong chờ khô ráo và buộc kèm dây chun là mặt nạ của bạn đã hoàn thành rồi. Sau ngày halloween, bạn có thể cất chiếc mặt nạ này để năm sau dùng tiếp vì chúng hoàn toàn rất bền.

Hướng dẫn làm mặt nạ halloween từ vỏ nhựa - Ảnh minh họa: Internet

2.3 Mặt nạ halloween từ vải

Một lựa chọn không tồi và tiết kiệm khác là những chiếc mặt nạ bằng vải, nhưng bạn cần khéo tay và cẩn thận để thực hiện kiểu mặt nạ này. Tận dụng những quần áo đã bỏ đi, nên dùng loại có chất vải thô, cứng như quần bò, quần kaki,…Chỉ cần cắt mặt nạ theo mẫu bạn muốn và phủ màu lên trên là đã được ngay một chiếc mặt nạ cho halloween rồi.

Mặt nạ Halloween tự làm từ vải - Ảnh minh họa: Internet

2.4 Cách vẽ mặt nạ Halloween kinh dị nhất

Cách khác để có một chiếc mặt nạ nhanh và tiết kiệm là vẽ trực tiếp lên da mặt bạn. Chính xác hơn là “make-up” theo phong cách Halloween.

Với cách này bạn chỉ cần chuẩn bị một bộ màu nước có thể bắt được vào da, hoặc một set đồ trang điểm thì càng tuyệt.

Chọn hình mẫu mình muốn vẽ, có một số kiểu dáng đơn giản như chú hề, đầu lâu, cô dâu ma, khuôn mặt bị nứt,…rồi vẽ trực tiếp lên khuôn mặt của bạn.

Sau halloween, bạn chỉ cần dùng nước tẩy trang là đã có thể lau sạch được lớp vẽ vời rồi, rất đơn giản. Tuy nhiên với những ai có làn da nhạy cảm và dễ bị nổi mụn, bị kích ứng,…không nên chọn sử dụng kiểu mặt nạ này vì nó sẽ khiến da của bạn bị khó chịu đấy.

Cách vẽ mặt nạ Halloween ấn tượng - Ảnh minh họa: Internet

Theo một con số thống kê đáng ngạc nhiên, người dẫn Mỹ tốn kém khoảng 6,9 đô la mỗi năm cho Halloween, vì vậy đừng bao giờ nghi ngờ về độ phổ biến của Halloween trong thời đại này. Bạn càng không cần làm ngơ ngày lễ Halloween vì lo ngại chi tiêu. Với những hướng dẫn cách làm mặt nạ Halloween ở trên, đảm bảo bạn sẽ có một lớp hóa trang vừa kinh dị, vừa “hạt dẻ” cho mình. Chắc chắn mọi người sẽ trầm trồ vì bạn đó, nên ngại gì mà không thử ngay thôi.