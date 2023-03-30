"Ma men" nhậu xuyên đêm, tông chết cụ bà đi tập thể dục

Đời sống 30/03/2023 12:06

Sau khi nhậu từ đêm đến sáng hôm sau, Huỳnh Thanh Tuấn lái xe máy về phòng thì tông vào hai người đang đi bộ qua đường tập thể dục ở Đà Nẵng. Vụ việc khiến 1 cụ bà tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 30-3, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng tạm giữ hình sự Huỳnh Thanh Tuấn (34 tuổi, ngụ phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) để làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến một người chết, một người trọng thương.

Trước đó, tối 25-3, Tuấn nhậu với bạn đến gần 5 giờ sáng 26-3 mới nghỉ. Lúc này, Tuấn điều khiển xe máy về nhà trọ.

'Ma men' nhậu xuyên đêm, tông chết cụ bà đi tập thể dục - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra tai nạn. Ảnh: Người Lao Động 

Dẫn nguồn tin từ báo Vietnamnet, lưu thông trên đường 2 Tháng 9 (phường Bình Thuận, quận Hải Châu) đến gần giao lộ đường Nguyễn Thiện Thuật, Tuấn tông xe vào bà V.T.N (77 tuổi) và bà H.T.M.H (61 tuổi) đang đi bộ qua đường để ra phía sông Hàn tập thể dục.

Hậu quả, bà N. chết tại chỗ, bà H. bị thương tích được người dân gọi xe đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Nhận tin báo, Công an quận Hải Châu và Viện KSND cùng cấp phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Sau khi gây tai nạn chết người, Tuấn đến cơ quan công an đầu thú. Qua kiểm tra, xác định Tuấn có nồng độ cồn là 0,795 mg/1 lít khí thở.

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