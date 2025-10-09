Lửa bùng phát dữ dội, xe container cháy rụi trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Đời sống 09/10/2025 09:50

Ngọn lửa lan nhanh, thiêu rụi hoàn toàn phần đầu xe và làm cháy xém thùng lạnh phía sau rơ-moóc.

Theo thông tin báo Dân Trí, vụ cháy xảy ra vào 5h ngày 9/10 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn thuộc xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm này, xe container (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo hướng Bắc - Nam. Khi đến địa điểm trên, tài xế phát hiện lửa bùng phát ở đầu xe nên đánh lái vào lề đường, tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm buồng lái.

Lửa bùng phát dữ dội, xe container cháy rụi trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Theo thông tin báo Lao Động, nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực đã điều xe chuyên dụng cùng các chiến sĩ đến hiện trường để dập tắt đám cháy hoàn toàn.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) cùng đơn vị quản lý tuyến đã khẩn trương có mặt hiện trường để điều tiết giao thông.

Trong thời gian xử lý, hướng lưu thông Bắc - Nam từ nút giao Quốc lộ 28B tạm thời bị khóa, các phương tiện được chuyển hướng ra Quốc lộ 28B để tránh ùn tắc.

Lửa bùng phát dữ dội, xe container cháy rụi trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Ảnh 2
Thời điểm xảy ra cháy, hướng lưu thông Bắc - Nam từ nút giao Quốc lộ 28B tạm thời bị khóa. Ảnh: Báo Lao Động. 

Xe cứu hộ cũng được điều đến hiện trường, chờ hoàn tất khám nghiệm sẽ cẩu phương tiện bị cháy rời hiện trường. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có tổng chiều dài hơn 100km, thuộc tuyến cao tốc nối TPHCM và Khánh Hòa. Tuyến này có hai làn xe mỗi chiều, tốc độ tối đa 90km/h.

