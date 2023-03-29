Gọi tên không thấy ông H trả lời, người thân ra sau nhà tìm kiếm thì phát hiện nạn nhân tử vong dưới ao cá. Bên cạnh nạn nhân có một chiếc cần bằng kim loại dài khoảng 3 mét bị cháy đen cùng sợi dây điện....

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 11h hôm nay (29/3), người thân gọi tên nhưng không thấy ông H (55 tuổi, ngụ tại ấp 4, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) trả lời.

Ao cá phát hiện nạn nhân. Ảnh: Tiền Phong

Khi ra sau nhà, mọi người phát hiện ông H. nằm bất động dưới ao cá. Bên cạnh nạn nhân có một chiếc cần bằng kim loại (dùng để phun thuốc) dài khoảng 3 mét để chích cá bị cháy đen cùng một sợi dây điện có nối nguồn từ trong nhà ra.

Dẫn nguồn tin từ báo Vietnamnet, nhiều người đã chạy vào nhà ngắt nguồn điện, xuống ứng cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Ảnh: Tiền Phong

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành các thủ tục khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.

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