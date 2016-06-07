Lỗi phong thủy nhà bếp phổ biến khiến gia chủ rước họa vào nhà

Đời sống 07/06/2016 12:51

Những sai lầm trong phong thủy nhà bếp không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc của các thành viên trong gia đình mà còn là nguyên nhân khiến nhà cửa không êm ấm.

Sau đây là một số điều kiêng kỵ trong phong thủy nhà bếp bạn cần phải biết để không rước họa vào nhà.

Lỗi phong thủy nhà bếp phổ biến khiến gia chủ rước họa vào nhà - Ảnh 1

1. Kiêng đặt tủ lạnh ở hướng “hung” trong bếp

Tủ lạnh là một vật dụng phổ biến trong gian bếp mọi gia đình, tuy nhiên ít ai biết rằng nếu hướng bắc, hoặc hướng đông nam mới là hướng đặt tủ lạnh cực chuẩn, giúp mang lại may mắn cho gia chủ. Nếu bạn đặt ở hướng xấu, hung thì sẽ phá hoại sự ấm cúng, hạnh phúc gia đình mà không hay.

2. Kiêng miệng bếp đối diện cửa chính

Bạn cần lưu ý, tránh bố trí hướng bếp đối diện cửa chính bởi theo quan niệm dân gian này sẽ khiến cho “tài phú đa hao” sẽ làm tiền nong trong nhà luôn thiếu hụt, tổn hại đến sức khỏe gia chủ.

Không chỉ về yếu tố phong thủy, việc miệng bếp đối diện cửa chính sẽ làm người đứng bếp khó quan sát người ra vào nhà khi nấu ăn, gây cảm giác bất an.

3. Kiêng đặt bếp gần bồn rửa

Bởi hỏa khắc thủy, lửa khắc nước nên bạn không được đặt bếp gần bồn rửa hay khu chứa nước nhà vệ sinh.

Bạn có thể bố trí một bàn bếp rộng ngăn cách giữa bếp nấu với bồn rửa, hoặc tách bồn rửa, bếp nấu riêng, như vậy sẽ khiến nhà cửa thuận hòa, yên ấm.

4. Kiêng để nước lửa đụng nhau

Dưới bếp không nên để đọng nước. Bởi thủy hoả đạo tặc, nước để đọng dưới bếp khiến cho gia chủ dễ mắc bệnh thần kinh, khí huyết, bị rối loạn tâm lý, đặc biệt không tốt cho nhà có phụ nữ mang thai. Nếu bạn chưa có em bé thì đường con cái rất khó khăn dù cả hai không hề mắc bệnh gì về vấn đề sinh sản. 

Bếp cũng không nên đặt trên giếng nước, hầm rút. Đặt bếp ở những vị trí này gia chủ và người thân thường hay ốm đau, thường mất hoà khí trong nhà.

5. Kiêng để sau bếp là khoảng trống

Bạn không nên đặt bếp ở vị trí trống trải, không có tường ở phía sau lưng bếp bởi như thế thì tài lộc của gai chủ sẽ không vững chải được.

Nếu như ở phía sau bếp là cửa chính, để cho ánh sáng mặt trời chiếu qua cũng không tốt, như vậy sẽ bất lợi cho phúc lộc của gia chủ. Sách xưa đã nói: “Cửa bếp nấu nướng nên kiêng cho ánh sáng chiếu vào” là vậy.

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