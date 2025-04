Tại cơ quan điều tra, Huỳnh Tấn Tài (16 tuổi; ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) thừa nhận đã gây án giết hai mẹ con trong căn nhà ở thị trấn Tam Bình (huyện Tam Bình) vào rạng sáng 31/3.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 4/4, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Huỳnh Tấn Tài (SN 2009, ngụ tại xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Tài thừa nhận đã gây án giết hai mẹ con trong căn nhà ở thị trấn Tam Bình (huyện Tam Bình) vào rạng sáng 31/3. Theo lời khai ban đầu, Tài có quan hệ quen biết và đang được ông T.Q. (SN 1978, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) điều trị bệnh về "tâm lý".

Ngày 30/3, ông Q. đón Tài về nhà mẹ ruột là bà N.T.T.H. (SN 1960) ở thị trấn Tam Bình với mục đích điều trị bệnh. Sau đó, Tài và ông Q. xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 1h sáng 31/3, Tài đã sát hại ông Q. cùng mẹ ruột của nạn nhân tại căn nhà nói trên.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt giữ Huỳnh Tấn Tài - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, Tài thừa nhận gây án xong đã lấy đi một số tài sản rồi rời khỏi hiện trường. Đến sáng cùng ngày, người dân phát hiện ông Q. cùng mẹ ruột tử vong tại nhà, xung quanh hiện trường có nhiều vết máu.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Đến trưa 31/3, cơ quan điều tra đã làm rõ thủ phạm và bắt giữ đối với Tài khi đang lẩn trốn tại huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre). Thời điểm làm việc, cơ quan điều tra kiểm tra và thu giữ trên người Tài số tiền trên 40 triệu đồng cùng điện thoại di động.

Danh tính người phụ nữ đang chạy xe bất ngờ dừng lại rồi gục xuống tử vong Công an tỉnh Bình Dương điều tra nguyên nhân một người phụ nữ đang chạy xe máy bất ngờ gục chết trên đường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-khai-lanh-nguoi-cua-thieu-nien-16-tuoi-sat-hai-hai-me-con-o-vinh-long-726405.html