Lời khai của shipper 2000 tông gục chiến sĩ công an để "thông chốt" kiểm soát dịch

Đời sống 07/08/2021 06:37

Shipper 2k khai nhận vì là shipper tự do nên lo sợ bị phạt do vi phạm quy định phòng chống dịch nên mới có hành động "thông chốt" khiến Thượng úy Khánh phải nhập viện.

Mới đây, trên mạng xã hộ xuất hiện một clip ghi lại cảnh một thanh niên được cho là shipper vì muốn "thông chốt" kiểm soát dịch Covid-19 nên đã tông bị thương một chiến sĩ cảnh sát thu hút được sự quan tâm của cư dân mạng. 

Theo báo Người Lao Động, chiều ngày 6/8 Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Quang Tú (SN 2002, ở huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) điều khiển xe máy tông bị thương một chiến sĩ cảnh sát tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

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 Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Cụ thể, vào 16h cùng ngày một tổ kiểm soát dịch tại đường Hồ Tùng Mậu đoạn gần cổng trường Đại Học Thương Mại (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) đã phát hiện Nguyễn Quang Tú điều khiển xe máy với tốc độ cao từ hướng Cầu Diễn lên Cầu Giấy có dấu hiệu vi phạm quy định phòng, chống dịch. 

Lúc này, Thượng úy Nguyễn Duy Khánh là cán bộ đội cảnh sát giao thông, trật tự Công an quận Cầu Giấy đã ra tín hiệu yêu cầu Tú dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng không giảm tốc độ và tông vào người Thượng uý Khánh khiến anh gục xuống đường, nằm bất động và chảy máu ở đầu.

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 Đố tượng Nguyễn Quang Tú - Ảnh: Pháp Luật Việt Nam

Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa Thượng úy đến Bệnh viện 19-8 Hà Nội để cấp cứu, đồng thời đối tượng gây ra vụ đâm xe bị tạm giữ và đưa về trụ sở Công an phường Mai Dịch để điều tra, làm rõ.

Báo Pháp Luật Việt Nam đưa tin, tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Quang Tú (SN 2002, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội), hiện là shipper tự do. Tú khai nhận khi nhìn thấy Công an ra hiệu dừng xe kiểm tra, Tú lo sợ bị phạt do vi phạm quy định phòng, chống dịch nên đã liều lĩnh phóng xe để bỏ chạy, tông vào Thượng úy Khánh, dẫn đến sự việc trên. Công an quận Cầu Giấy đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quang Tú.

Hiện tại, Bệnh viện 19-8 chuẩn đoán Thượng uý Khánh bị chấn thương vùng đầu, trật khớp xương quai xanh, hiện đang nằm điều trị và theo dõi. Vụ việc vẫn đang được dư luận hết sức quan tâm.

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