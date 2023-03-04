Sau nhiều lần gọi điện thoại không được và thấy cửa nhà đóng kín, khóa trái bên ngoài, nghi có chuyện chẳng lành xảy ra, vì hiếm khi thấy chị chủ quán này đóng cửa nghỉ, người này quyết định phá cửa vào kiểm tra thì phát hiện chị H. đã tử vong, trên giường và có nhiều vết máu. Lập tức, người thân đã hô hoán rồi nhờ người dân ở gần đó chạy đi báo chính quyền địa phương.

Theo thông tin Công An Nhân Dân, trước đó, vào chiều tối 1-3, người thân đến quán nước mía của chị T.T.H (SN 1975, quê quán phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, ngụ Tổ 9, KP.3, P.An Hòa, TP.Biên Hòa) thì không thấy chị mở cửa bán nước.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, trinh sát Phòng cảnh sát hình sự lần theo dấu vết hung thủ đang lẩn trốn. Vào lúc 20 giờ 20 phút đêm 2-3, khi 2 thanh niên nghi vấn xuất hiện tại khu vực công viên Quảng trường sáng tạo (thuộc phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì bị các trinh sát hình sự khống chế bắt giữ đưa về trụ sở Công an phường Đồng Hòa ở gần đó để đấu tranh làm rõ.

Ngay trong chiều tối cùng ngày, Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự và Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi. Xác định trên người nạn nhân có nhiều vết đâm, đặc biệt là các vết thương ở vùng ngực trái và nhiều vết máu dính trên nền nhà ra tới vị trí cửa.

Theo thông tin báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, tại cơ quan công an, Nghĩa khai đã quen bà H qua những lần đến quán trước đó. Trong thời gian này, nạn nhân có mượn Nghĩa 20 triệu đồng và thỏa thuận sẽ được quan hệ tình dục không phải trả tiền.

Sau một thời gian, Nghĩa đòi lại số tiền trên nhưng bà H không có tiền trả nên H có ý định sát hại nạn nhân để cướp tài sản.

Hung thủ Nguyễn Văn Nghĩa tại cơ quan công an. Ảnh: VH.

Ngày 1-3, Nghĩa chuẩn bị dao, khẩu súng K59, 5 viên đạn và đoạn dây dù rồi đi xe máy đến quán bà H để đòi nợ với suy nghĩ nếu người phụ nữ này không trả sẽ sát hại bà để lấy tài sản.

Trước khi đi, Nghĩa rủ thêm Phan Văn Trung ( 20 tuổi, quê An Giang, sống lang thang tại TP Dĩ An) với mục đích nếu lấy xe máy của bà H thì sẽ đưa cho Trung chạy về. Khi đến gần quán nước của bà H, Nghĩa bỏ Trung xuống một quán nước gần đó để chờ, còn Nghĩa một mình đến quán để đòi nợ.

Thấy bà H đang ở một mình trong quán, Nghĩa hỏi tiền nhưng bà nói không có. Sau đó, Nghĩa và bà H quan hệ. Sau đó, Nghĩa lấy dao trong túi ra sát hại rồi dùng dây dù trói tay nạn nhân để cướp đôi bông tai và 2 điện thoại.

Hung thủ Nguyễn Văn Nghĩa tại cơ quan công an. Ảnh: VH.

Gây án xong, Nghĩa khóa cửa lại rồi lấy xe chở Trung về lại TP Dĩ An. Số tài sản cướp được, Nghĩa mang đến khu vực làng đại học Thủ Đức (TP Dĩ An) bán đôi bông tai, cầm cố chiếc điện thoại lấy tiền ăn nhậu. Hung thủ đến một hồ nước ở khu vực hồ đá, cởi bộ đồ mặc khi đi gây án đốt, rồi vứt dao và súng xuống hồ để phi tang.

Chiều 3- 3, Công an tỉnh Đồng Nai di lý Nguyễn Văn Nghĩa đến khu vực hồ đá nằm trong Làng đại học Quốc gia TP.HCM để tìm hung khí trong vụ giết người, cướp tài sản. Sau khoảng 3 giờ tìm kiếm cơ quan công an cũng tìm được con dao là tang vật vụ án.

Hiện cơ quan công an cũng đang làm rõ về vai trò của Trung trong vụ án để xử lý theo quy định.