Liên tiếp 2 vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, khiến 9 ô tô “dồn toa”, nhiều người hoảng loạn

Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 18h30 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khi các xe vừa tới địa phận tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin VietNamNet, tối 2/9, trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây xảy ra liên tiếp 2 vụ tai nạn liên hoàn cách nhau vài chục mét khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h20 cùng ngày, tại đoạn Km62 trên cao tốc, hướng từ Lâm Đồng về TPHCM (địa bàn xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai) xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 6 ô tô con ở làn trong sát dải phân cách.

Liên tiếp 2 vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, khiến 9 ô tô “dồn toa”, nhiều người hoảng loạn - Ảnh 1
Hiện trường 2 vụ tai nạn khiến 9 ô tô “dồn toa”, nhiều người hoảng loạn. Ảnh: VietNamNet. 

Ngay sau đó, ô tô biển số TPHCM chạy phía sau khi thấy hiện trường va chạm đã phanh gấp, dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn khác giữa 3 xe, cách vị trí vụ tai nạn đầu tiên chỉ vài chục mét.

Tại hiện trường, 9 ô tô trong 2 vụ tai nạn trên chắn hết làn trong, nhiều xe móp méo, vỡ nát phần đầu và đuôi. Nhiều mảnh vỡ văng tung tóe khắp mặt đường.

Những người trên các ô tô hoảng loạn nhanh chóng rời khỏi xe, đứng nép vào dải phân cách để đảm bảo an toàn. Các tài xế phối hợp cùng lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường để xử lý vụ việc.

Liên tiếp 2 vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, khiến 9 ô tô “dồn toa”, nhiều người hoảng loạn - Ảnh 2
Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ảnh: VietNamNet. 

Do xảy ra đúng thời điểm lượng xe đổ về TPHCM sau kỳ nghỉ lễ, khiến giao thông trên cao tốc ùn ứ kéo dài. Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau, di chuyển chậm qua khu vực tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cùng đơn vị quản lý tuyến khẩn trương có mặt phân luồng từ xa, điều tiết giao thông.

Đến hơn 20h30, hiện trường cơ bản được giải quyết, tuy nhiên tình trạng ùn ứ vẫn còn kéo dài.

Liên tiếp 2 vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, khiến 9 ô tô “dồn toa”, nhiều người hoảng loạn - Ảnh 3
Vụ tai nạn khiến tình trạng ùn ứ vẫn còn kéo dài. Ảnh: VietNamNet. 

Theo thông tin báo Lao Động, từ chiều 2/9, hàng nghìn xe đã ùn ùn đổ về TPHCM khiến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và TPHCM - Long Thành - Dầu Giây ùn tắc kéo dài.

Tại các nút giao trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây như: Vành đai 3, nút giao đường 319, Quốc lộ 51, nút giao Dầu Giây liên tục được phân luồng, các xe không được lên cao tốc, buộc đi lộ trình khác như Quốc lộ 1, Quốc lộ 51. Tuy nhiên, các tuyến quốc lộ này cũng xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Công an Lâm Đồng trích xuất camera truy tìm phương tiện gây tai nạn khiến nam sinh tử vong

Công an Lâm Đồng trích xuất camera truy tìm phương tiện gây tai nạn khiến nam sinh tử vong

Một nam sinh lớp 6 bị cán tử vong trên Quốc lộ 1 nhưng phương tiện liên quan không dừng lại hiện trường.

Xem thêm
