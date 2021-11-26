Lên đồn công an tố giác, bà Phương Hằng vẫn lồng lộn diện kim cương hột xoàn kín tay

Loạt phụ kiện kim cương tiền tỷ trên tay bà xã ông Dũng "Lò Vôi" khiến người xem phải lóa mắt.

Đến đồn công an tố giác người vu khống nhưng bà Phương Hằng lại gây chú ý khi diện đồ lồng lộn như đi du lịch, thậm chí tay còn dát đầy kim cương, hột xoàn tiền tỷ.

Bà Phương Hằng dẫn theo đội vệ sĩ và trợ lý bên cạnh khi đến đồn công an. Bà khiến người xem phải lóa mắt khi diện váy hoa, đội mũ Fedora, đi giày cao gót sang chảnh và dát lên người loạt phụ kiện kim cương tiền tỷ.

Bên cạnh những món trang sức đắt tiền của nữ CEO, không thể không nhắc đến chiếc điện thoại Vertu có giá đến cả trăm triệu đồng.

Sự xuất hiện của nữ doanh nhân nổi tiếng đã khiến những người dân và cả chính các chiến sĩ công an phải chú ý, nhiều người còn mạnh dạn đến để chụp hình xin vía.

Dân mạng đặc biệt tinh ý khi phát hiện vật bất ly thân của nữ doanh nhân cũng bình dị như bao người đó chính là lọ dầu gió đặt ngay trên chiếc điện thoại. "Dù cổ tay cô có đeo mấy tỉ thì cô vẫn cứ dùng dầu gió nhé. Hàng Việt Nam chất lượng uy tín luôn", dân mạng bình luận.

Cuối cùng 'thầy ông nội' cũng chịu lộ diện sau chuyến thăm 'bất thành' của bà Phương Hằng, tươi tắn cùng đệ tử 'ruột' 'đi đâu đó'! Trưa ngày 24/11, một đệ tử thân cận của "thầy ông nội" đã đăng tải hình ảnh của ông Lê Tùng Vân sau loạt ồn ào với bà Phương Hằng. Đáng chú ý, "thầy trò" Tịnh thất Bồng Lai tiết lộ đang đi "công chuyện".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/len-don-cong-an-to-giac-ba-phuong-hang-van-long-lon-dien-kim-cuong-hot-xoan-kin-tay-438630.html