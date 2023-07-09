Lễ viếng nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ: Con gái từ Mỹ đã kịp về đưa tiễn mẹ

Đời sống 09/07/2023 14:09

Chị Hoàng Dạ Thi - con gái út của nữ thi sĩ vốn định cư tại Mỹ. Ngay khi hay tin mẹ qua đời, chị lập tức đặt vé máy bay trở về để kịp tiễn đưa mẹ lần cuối.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sáng 9/7, lễ động quan nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ diễn ra tại quận Bình Thạnh (TPHCM). Con gái út của nữ thi sĩ cũng đã kịp trở về tiễn đưa mẹ lần cuối.

Tại chung cư nơi nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ ở nhiều năm trước khi qua đời, những vòng hoa tiễn biệt được sắp xếp ngay ngắn. Một số người dân ở xung quanh cũng đứng đợi bên ngoài để tiễn đưa nữ thi sĩ.

Lễ viếng nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ: Con gái từ Mỹ đã kịp về đưa tiễn mẹ - Ảnh 1
Con gái Hoàng Dạ Thư (phải) và Hoàng Dạ Thi đứng trước linh cữu của mẹ - Ảnh: Báo Dân Trí

7h30 sáng, các nghi thức của lễ động quan được tiến hành trong căn hộ nhỏ. Dù không gian có phần hạn chế, song mọi người đều trật tự dõi theo các nghi thức.

Con gái lớn của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ - cho biết cha của mình là nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường sức khỏe yếu, nằm ở căn phòng bên cạnh, thông với nơi diễn ra tang lễ. Tuy nhiên, ông cũng không ý thức được sự ra đi của vợ mình.

Lễ viếng nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ: Con gái từ Mỹ đã kịp về đưa tiễn mẹ - Ảnh 2
Vợ chồng chị Hoàng Dạ Thư và con trai dẫn đầu đoàn đưa tang, cúi đầu cảm tạ những người đến tiễn đưa nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ - Ảnh: Báo Dân Trí

Chị Hoàng Dạ Thi - con gái út - cũng nghẹn ngào khi đứng trước linh cữu của mẹ. Theo chia sẻ của gia đình, chị Hoàng Dạ Thi vốn định cư tại Mỹ. Ngay khi hay tin mẹ qua đời, chị lập tức đặt vé máy bay trở về để kịp tiễn đưa mẹ lần cuối.

Sau các nghi thức truyền thống, đúng 8h, linh cữu của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ được đưa đến nghĩa trang Phúc An Viên (TP Thủ Đức, TPHCM) để thực hiện nghi thức hỏa táng.

Cầm di ảnh của mẹ trên tay, chị Hoàng Dạ Thư mắt ngấn lệ. Thời gian qua, chị là người kề cận, chăm sóc cho cả cha và mẹ già.  

Lễ viếng nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ: Con gái từ Mỹ đã kịp về đưa tiễn mẹ - Ảnh 3
Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã qua đời vào lúc 5h ngày 6/7/2023, hưởng thọ 74 tuổi. Trước đó, bà mắc căn bệnh Alzheimer's trong suốt 14 năm dài, gây nhiều ảnh hưởng tới trí nhớ và hành vi.

Lâm Thị Mỹ Dạ sinh năm 1949 tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Từ năm 1978 đến 1983, bà học Trường viết văn Nguyễn Du. Sau đó bà làm phóng viên, biên tập viên tạp chí Sông Hương (của Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Thừa Thiên-Huế). Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ từng là Ủy viên Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên – Huế, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa III, Ủy viên Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam khóa V. Chồng bà – Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng là một nhà văn, nhà thơ nổi tiếng tại Việt Nam.

Nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học Hồ Thế Hà đã viết: "Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ giàu ý tứ. Tứ thơ bao giờ cũng là bất ngờ. Hình như không tạo được tứ lạ thì bài thơ vẫn còn trong dự tưởng". Nhà thơ Ngô Văn Phú cũng nhận định: "Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ hay ở những chỗ bất thần, ngơ ngác và những rung cảm đầy nữ tính."Những bài thơ Truyện cổ nước mình, Khoảng trời – hố bom của bà được giảng dạy trong chương trình tiếng Việt, văn học phổ thông của Việt Nam.

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