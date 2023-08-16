Lễ cầu nguyện Paollo: Hàng trăm cổ động viên vượt đường xa, thắp nến tiễn biệt tiền đạo trẻ xấu số

Tối 15/8, CLB HAGL đã tổ chức lễ truy điệu và cầu nguyện cho Paollo Oliveira trước khi tiễn tiền đạo này về với đất mẹ.
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Theo thông tin từ báo Gia Lai, khoảng 19 giờ, hơn 300 người hâm mộ đã tập trung trước khu vực của nhà tang lễ. Hàng trăm ngọn nến đã được thắp lên cùng những đóa hoa cúc trắng được bày biện ở xung quanh nơi đặt di ảnh của chàng tiền đạo xấu số.
Khi nghe những dòng tiểu sử, hành trình thi đấu qua nhiều nơi của tiền đạo gốc Brazil, đặc biệt là ở Việt Nam, không ít cổ động viên đã nghẹn ngào không cầm được nước mắt xót thương anh. Dù chỉ có 1 mùa giải chơi cho đội bóng Phố núi, Paollo đã trở thành một mảnh ghép của HAGL-câu lạc bộ nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả cả nước.
Không chơi quá xuất sắc như kỳ vọng về chuyên môn, song Paollo vẫn là tiền đạo số 1 của huấn luyện viên Kiatisak với 6 bàn thắng được ghi. Do đó, anh đã giành được không ít tình cảm của người hâm mộ. Đặc biệt, khi trên đường trở về với mảnh đất Gia Lai, anh đã gặp một tai nạn quá đỗi thảm khốc để rồi tử nạn nơi đất khách khi chỉ có duy nhất người vợ ở bên.
Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trong tối 15/8, thi thể của cầu thủ 26 tuổi sẽ được vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ Gia Lai về TP.HCM để làm thủ tục pháp y. Ban lãnh đạo CLB HAGL đang gấp rút hoàn thành các thủ tục để sớm đưa Paollo về quê hương ở TP.Faro, Bồ Đào Nha để yên nghỉ.