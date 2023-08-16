Lễ cầu nguyện Paollo: Hàng trăm cổ động viên vượt đường xa, thắp nến tiễn biệt tiền đạo trẻ xấu số

Theo thông tin từ báo Gia Lai, khoảng 19 giờ, hơn 300 người hâm mộ đã tập trung trước khu vực của nhà tang lễ. Hàng trăm ngọn nến đã được thắp lên cùng những đóa hoa cúc trắng được bày biện ở xung quanh nơi đặt di ảnh của chàng tiền đạo xấu số.

Người hâm mộ đã thắp nến cầu nguyện cho chàng tiền đạo xấu số - Ảnh: Báo Gia Lai

Khi nghe những dòng tiểu sử, hành trình thi đấu qua nhiều nơi của tiền đạo gốc Brazil, đặc biệt là ở Việt Nam, không ít cổ động viên đã nghẹn ngào không cầm được nước mắt xót thương anh. Dù chỉ có 1 mùa giải chơi cho đội bóng Phố núi, Paollo đã trở thành một mảnh ghép của HAGL-câu lạc bộ nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả cả nước.