Lễ cầu nguyện Paollo: Hàng trăm cổ động viên vượt đường xa, thắp nến tiễn biệt tiền đạo trẻ xấu số

Đời sống 16/08/2023 07:38

Tối 15/8, CLB HAGL đã tổ chức lễ truy điệu và cầu nguyện cho Paollo Oliveira trước khi tiễn tiền đạo này về với đất mẹ.

Theo thông tin từ báo Gia Lai, khoảng 19 giờ, hơn 300 người hâm mộ đã tập trung trước khu vực của nhà tang lễ. Hàng trăm ngọn nến đã được thắp lên cùng những đóa hoa cúc trắng được bày biện ở xung quanh nơi đặt di ảnh của chàng tiền đạo xấu số.

Lễ cầu nguyện Paollo: Hàng trăm cổ động viên vượt đường xa, thắp nến tiễn biệt tiền đạo trẻ xấu số - Ảnh 1
Người hâm mộ đã thắp nến cầu nguyện cho chàng tiền đạo xấu số - Ảnh: Báo Gia Lai

Khi nghe những dòng tiểu sử, hành trình thi đấu qua nhiều nơi của tiền đạo gốc Brazil, đặc biệt là ở Việt Nam, không ít cổ động viên đã nghẹn ngào không cầm được nước mắt xót thương anh. Dù chỉ có 1 mùa giải chơi cho đội bóng Phố núi, Paollo đã trở thành một mảnh ghép của HAGL-câu lạc bộ nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả cả nước.

Lễ cầu nguyện Paollo: Hàng trăm cổ động viên vượt đường xa, thắp nến tiễn biệt tiền đạo trẻ xấu số - Ảnh 2
Cổ động viên Phố núi nghẹn ngào vẫy tay tiễn biệt Paollo - Ảnh: Báo Gia Lai

Không chơi quá xuất sắc như kỳ vọng về chuyên môn, song Paollo vẫn là tiền đạo số 1 của huấn luyện viên Kiatisak với 6 bàn thắng được ghi. Do đó, anh đã giành được không ít tình cảm của người hâm mộ. Đặc biệt, khi trên đường trở về với mảnh đất Gia Lai, anh đã gặp một tai nạn quá đỗi thảm khốc để rồi tử nạn nơi đất khách khi chỉ có duy nhất người vợ ở bên.  

Lễ cầu nguyện Paollo: Hàng trăm cổ động viên vượt đường xa, thắp nến tiễn biệt tiền đạo trẻ xấu số - Ảnh 3
Dù chỉ thi đấu 1 mùa cho HAGL, nhưng có lẽ cầu thủ người Brazil vẫn có vị trí quan trọng trong trái tim người hâm mộ phố núi - Ảnh: Báo Thanh Niên

 

Lễ cầu nguyện Paollo: Hàng trăm cổ động viên vượt đường xa, thắp nến tiễn biệt tiền đạo trẻ xấu số - Ảnh 4
Những ngọn nến trong đêm tiễn biệt Paollo về đất mẹ - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trong tối 15/8, thi thể của cầu thủ 26 tuổi sẽ được vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ Gia Lai về TP.HCM để làm thủ tục pháp y. Ban lãnh đạo CLB HAGL đang gấp rút hoàn thành các thủ tục để sớm đưa Paollo về quê hương ở TP.Faro, Bồ Đào Nha để yên nghỉ.

 

 

 

 

 

 

CLB HAGL đau xót hé lộ tâm nguyện của tiền đạo Paollo, tâm tư thật giản dị nhưng sao thấy đắng lòng!

CLB HAGL đau xót hé lộ tâm nguyện của tiền đạo Paollo, tâm tư thật giản dị nhưng sao thấy đắng lòng!

Theo kế hoạch (nếu không xảy ra vụ tai nạn) thì ngày 15/8 này, tiền đạo Paollo sẽ về nước. Nhưng khi chưa kịp thực hiện lời hứa, Paollo đã tử nạn.

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