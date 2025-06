Lê Anh Nuôi, Bác sĩ Cung và Phạm Thoại bán yến sào 10 - 20k/hũ với 50% yến tươi, động thái lạ khi bị so thành phần

Chi tiết hơn, trong một livestream của Lê Anh Nuôi, anh bán 50 hũ yến sào Đ.T.T. chưng sẵn, 50% yến tươi với giá dao động từ 1 - 1,2 triệu đồng (giá gốc là 2,5 - 2,9 triệu đồng), được tặng thêm 10 hũ. Tính trung bình, mỗi hũ yến do Lê Anh Nuôi bán có giá 17 - 20 nghìn đồng.

Khi có người thắc mắc về chất lượng yến sào, hoài nghi đây là yến giả, Lê Anh Nuôi đã nhanh chóng phủ nhận. Anh này đưa ra các bằng chứng như đây là sản phẩm được bày bán ở gian hàng chính hãng, có tiêu chuẩn HACCP (tức Hazard Analysis and Critical Control Points, được hiểu là Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn), có tiêu chuẩn ISO (International Organization for Standardization, là Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế) in trên nhãn.

Trong một livestream khác, Lê Anh Nuôi cho biết vợ mình đang bầu 5 tháng, mẹ vợ đang ốm cũng ăn sản phẩm yến sào chưng sẵn này. Cũng theo anh này, mỗi hũ yến có 6g yến.