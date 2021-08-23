Lấy vợ U60 có 2 đời chồng, trai trẻ 30 tuổi ở Thái Nguyên hé lộ cuộc sống được vợ đút ăn, quyết không sinh con để dành tiền lo con riêng của vợ

Câu chuyện cặp đũa lệch vợ 53 chồng 29 ở Thái Nguyên năm xưa từng gây sốt mạng xã hội hiện vẫn hạnh phúc dù cuộc sống còn nhiều khốn khó.

Vào cuối năm 2020, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước cặp đôi Nguyễn Công Đức (SN 1991) và Ngôn Thị Hương (SN 1967) thông qua một đoạn video trên TikTok kèm theo lời chú thích ngọt ngào: “Cảm ơn em vì đã đến bên cuộc đời anh”. Ngay lập tức, nó đã thu về hàng triệu lượt xem cùng loạt bình luận tương tác. Cặp chồng 30, vợ 54 tuổi ở Thái Nguyên từng làm "dậy sóng" dân mạng - Ảnh: Internet Theo báo Đất Việt/ Tri thức và Cuộc sống, anh Đức và chị Hương tình cờ quen nhau qua một lần gọi điện nhầm số, cũng từ khoảnh khắc định mệnh đó, hai người dần phát sinh tình cảm và bắt đầu gặp gỡ, tìm hiểu nhau. Trước khi tái hôn với anh Đức, chị Hương từng trải qua 2 lần đò, do đó cặp đôi đã bị hai bên gia đình phản đối quyết liệt. Tuy nhiên, sau 9 năm chung sống, đôi tình nhân đã minh chứng cho cộng đồng mạng thấy rằng đây là tình yêu đích thực.

"Tình cảm và tình yêu của mình và vợ bất chấp định kiến xã hội và tuổi tác. Bởi mình thấy cả hai có chung quan điểm sống, cuộc sống vất vả mưu sinh, thiếu thốn tình cảm nên quyết định đến với nhau", người chồng trẻ tuổi nói. Cuộc gọi nhầm là cơ duyên giúp hai người quen biết - Ảnh: Internet Được biết, sau một năm gây bão mạng, cặp "phi công máy bay" vẫn giữ được mái ấm hạnh phúc. Họ cùng động viên nhau vượt qua khó khăn về mọi mặt khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Cuộc sống của họ cũng không có quá nhiều thay đổi. Anh Công Đức không ngần ngại đăng tải hình ảnh kề vai, áp má, được vợ đút ăn...

Người chồng 30 tuổi còn cho biết, anh không có ý định sinh con và sẽ dành dụm tiền để chăm sóc cho vợ và 4 người con riêng của vợ. Theo tìm hiểu, chị Hương sinh được 4 người con với 2 người chồng trước. Hiện 2 con đầu đã xây dựng gia đình. Cuộc sống hạnh phúc của cặp đôi sau gần 1 thập kỷ bên nhau - Ảnh: Internet Đặc biệt, chuyện tình đũa lệch này mới đây còn được báo chí nước ngoài ca ngợi. Cụ thể, trang Toutiao của Trung Quốc đã đăng một bài viết với tựa đề: “Thanh niên 29 tuổi kết hôn với người phụ nữ 53 tuổi, còn muốn chăm sóc 4 người con riêng của vợ”, thu hút nhiều sự quan tâm của dân mạng. “Người ta nói rằng tình yêu có thể vượt qua tuổi tác, vùng miền và chủng tộc. Trong xã hội ngày nay, tình yêu giữa già và trẻ không còn là điều gì mới mẻ, ở Việt Nam, một người đàn ông 29 tuổi lấy vợ 53 tuổi. Vợ anh ta từng lỡ dở hôn nhân và có 4 người con. Nhiều cư dân mạng cho rằng: Đó mới là tình yêu đích thực!”, trích nội dung bài báo. Bài báo cho rằng chuyện tình đũa lệch này đúng là tình yêu đích thực - Ảnh: Internet Người ta thường có câu: “Đúng người đúng thời điểm.” Có lẽ chúng ta không thể gặp được nhau ở những năm tháng tươi trẻ và tràn đầy sức sống, thế nhưng, định mệnh lại sắp đặt cho mỗi người sẽ tìm được một nửa ở bất cứ độ tuổi nào, đó đích thị là duyên phận. Cặp đôi chồng 30, vợ 54 tuổi ở Thái Nguyên là minh chứng điển hình cho câu nói ấy.

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