Lật tẩy chiêu trò rởm của nữ thầy cúng có khả năng 'cải tử hoàn sinh' biến nghèo thành giàu

Đời sống 24/12/2017 14:02

Nữ thầy cúng quảng cáo mình có thể chữa nhiều bệnh hiểm nghèo, cải tử hoàn sinh, thậm chí chữa khỏi bệnh ung thư. Nhiều người dân cả tin đã mất hàng chục triệu đưa cho bà thầy này chữa bệnh. 

Hôm nay (24/12), Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đã ra quyết định bắt khẩn cấp, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Một (43 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Lật tẩy chiêu trò rởm của nữ thầy cúng có khả năng 'cải tử hoàn sinh' biến nghèo thành giàu - Ảnh 1
Chân dung nữ thầy cúng lừa đảo - Ảnh: Pháp Luật

Bán bùa ngải giúp nghèo hóa giàu nhanh chóng

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Một là đối tượng từng có tiền án, tiền sự. Sau khi ra tù, Một không tu chí làm ăn mà tiếp tục kiếm sống bằng nghề lừa đảo. Đối tượng này tự giới thiệu mình là thầy cúng, chuyên nhắm tới những người đang bệnh tật, làm ăn thất bát, gia đình lục đục...

Nữ thầy cúng thường xuyên lân la tại Bệnh viện Đa khoa quận Cẩm Lệ để bán bùa ngải, thuốc tiên cho người nhà những bệnh nhân ở đây. Một tự giới thiệu với mọi người mình được "Phật bà nhập tràng", sở hữu nhiều phép thuật, có khả năng cúng lễ giúp nghèo hóa giàu trong chốc lát. Chỉ cần đưa cho bà ta khoảng vài triệu để cúng lễ, dù bí bách tiền bạc đến đâu cũng sẽ kiếm tiền như nước. Chính vì vậy, khá nhiều người mắc bẫy, vay mượn tiền bạc khắp nơi để đưa cho Một.

Ngoài ra, Một còn hành nghề tại địa bàn phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ) với khả năng chữa bách bệnh. Bà ta tự quảng cáo mình có thể chữa nhiều bệnh hiểm nghèo, cải tử hoàn sinh, thậm chí chữa khỏi bệnh ung thư. Nhiều người dân đã mất hàng chục triệu đưa cho bà thầy này chữa bệnh. 

Thông tin về nữ thầy cúng trên được một số người dân trình báo lên Công an quận Cẩm Lệ. Sau khi điều tra, Công an xác định có 2 nạn nhân đã mua bùa ngải chữa bệnh của Một với số tiền gần 20 triệu đồng. Nhận thấy hành vi của Một có dấu hiệu lừa đảo và mê tín dị đoan, Công an quận đã xin lệnh khám xét và phát hiện bên trong những lá bùa mà nữ thầy cúng bán cho bệnh nhân chỉ là chất bột được nghiền từ thuốc tây bình thường.

Xét thấy hành vi lừa đảo có tính chất chuyên nghiệp, gây nguy hiểm cho xã hội và hoang mang dư luận, Công an quận Cẩm Lệ đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Một.

Làm bùa vài ngàn đồng rồi bán giá 10 triệu đồng

Tại cơ quan điều tra, Một khai nhận sau khi mãn hạn tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không tìm được công việc ổn định nên "ngựa quen đường cũ". Đối tượng này quyết định đánh vào sự mê tín của những người nhẹ dạ cả tin. Một rời quê Quảng Nam, bắt xe ra Đà Nẵng hành nghề. Tại đây, Một đóng vai thầy cúng cao tay, được Phật bà độ trì nên có thuốc bí truyền và nhiều loại bùa ngải giúp hóa giải khó khăn.

Một thường lân la tại Khoa thần kinh Bệnh viện quận Cẩm Lệ để làm quen với người nhà những bệnh nhân đang suy sụp về tinh thần. Hoặc nghe ngóng rồi làm quen với những đối tượng hay chơi lô đề, bài bạc để bán "bùa giải hạn". Bùa cũng rất đơn giản: dùng 2 viên thuốc cán mịn rồi cho vào tờ giấy trắng gói lại, bọc vào tấm nilon vuông vắn ở ngoài rồi giới thiệu chúng có khả năng chữa bách bệnh, hóa giải vận xui giúp tiền vào như nước. Mỗi lá bùa như vậy Một bán ra với giá chục triệu đồng. Vậy là, chỉ với vài viên thuốc rẻ tiền cùng biệt tài khua môi múa mép, đối tượng này đã móc túi các nạn nhân vài chục triệu đồng.

Hiện tại, Cơ quan công an kêu gọi những ai từng là nạn nhân lừa đảo của Nguyễn Thị Một, hoặc biết ai có liên quan đến vụ việc hãy đến Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an quận Cẩm Lệ cung cấp thông tin, sớm đưa đối tượng xử lý trước pháp luật. 

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Từ khóa:   lừa đảo chiêu trò lừa đảo mê tín dị đoan

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