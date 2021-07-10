Lãng mạn như Pháp: Khuyến khích tiêm vaccine COVID-19 để sớm được hẹn hò trở lại

Những tấm poster của Cơ quan y tế Pháp để khuyến khích, cổ động cho hoạt động tiêm chủng nhận được nhiều sự yêu thích của mọi người.

Một chiến dịch quảng cáo đầy lãng mạn của Pháp nhằm thuyết phục những người trẻ tuổi tiêm vaccine COVID-19 đang nhận được nhiều sự yêu thích của công chúng. Các tấm poster của Cơ quan y tế ở miền Nam nước Pháp đã sử dụng hình ảnh một cặp đôi hôn nhau ở phía sau xe, hay hình ảnh những người trẻ tuổi tại một buổi hòa nhạc, một gia đình đi biển và một cặp đôi ôm hôn nhau khi gặp lại tại ga tàu.

Những tấm poster này đã cho mọi người thấy được công dụng lớn của vaccine COVID-19: Giúp mọi người sớm được trở lại với cuộc sống thường nhật. Từ đó, chống lại những lo ngại của công chúng về tác dụng phụ của vaccine COVID-19 mà người ta vẫn truyền tai nhau thời gian gần đây.

Những tấm poster đầy lãng mạn.

Bên dưới những bức hình còn mang theo khẩu hiệu: "Đúng vậy, vaccine có thể mang lại những hiệu quả mong muốn" và "Với mỗi người tiêm vaccine, cuộc sống lại bắt đầu." Được biết những thông điệp này sẽ được phát đi trên mạng lưới các bảng quảng cáo trong đô thị và những nơi mà mọi người thường lui tới như (quán bar, nhà hàng, phòng tập thể dục...), đặc biệt, chúng sẽ được lan tỏa rộng khắp trên mạng xã hội.

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