Lan tỏa yêu thương: Vinamilk đồng hành cùng người cao tuổi cả nước

Đầu tháng 10, kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc tế người cao tuổi, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk phối hợp cùng Hội Người cao tuổi Hà Nội, Cụm thi đua số II tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Sự kiện không chỉ đánh dấu chặng đường 35 năm kể từ ngày 1/10/1991 mà còn là dịp chào mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026–2031, đồng thời chính thức hưởng ứng Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2026.

Đại diện lãnh đạo Cụm thi đua số 2, Hội Người cao tuổi Hà Nội trao tặng những phần quà dinh dưỡng thiết thực cho người cao tuổi

Điểm sáng rực rỡ nhất của chương trình là màn đồng diễn dưỡng sinh với sự tham gia của 1.500 hội viên người cao tuổi. Những bước di chuyển hài hòa, những cử chỉ dẻo dai không chỉ thể hiện sức sống mãnh liệt, tinh thần lạc quan của thế hệ người cao tuổi Thủ đô mà còn lan tỏa thông điệp: sống vui, sống khỏe, sống có ích là giá trị bền vững mà mỗi người đều có thể hướng tới.

Màn đồng diễn dưỡng sinh của hàng ngàn người cao tuổi thể hiện thể hiện sức sống mãnh liệt, tinh thần lạc quan của thế hệ người cao tuổi Thủ đô

Tại đây, Vinamilk đã mang đến những hoạt động chăm sóc sức khỏe thiết thực: gian hàng tư vấn dinh dưỡng với các chuyên gia, trao tặng các sản phẩm chất lượng cao như sữa Vinamilk Sure Gold – công thức được nghiên cứu riêng cho độ tuổi cao, hỗ trợ sức khỏe xương khớp, hệ miễn dịch và trí nhớ, cùng sữa chua ăn, sữa Green Farm cao đạm, sữa chua ăn kỷ tử táo đỏ, sữa chua uống Probi… Những món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng sự trân trọng, là lời chúc khỏe mạnh mà doanh nghiệp gửi gắm đến những người cao tuổi.

Vinamilk gửi tặng những phần quà dinh dưỡng đến người cao tuổi Thủ Đô

Tại chương trình, đại diện Vinamilk chia sẻ: "Với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho nhiều thế hệ người Việt, Vinamilk luôn xem việc đồng hành cùng người cao tuổi là một trong những trọng tâm trong các hoạt động xã hội của mình. Màn đồng diễn dưỡng sinh hôm nay không chỉ là sân chơi thể thao ý nghĩa mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ về một lối sống lành mạnh. Vinamilk cam kết tiếp tục mang đến những giải pháp dinh dưỡng tối ưu để hỗ trợ người cao tuổi luôn khỏe mạnh về thể chất và minh mẫn về tinh thần."

Vinamilk đồng hành cùng Hội Người cao tuổi phường Tây Hồ (Hà Nội) tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì Người cao tuổi, trao giải cuộc thi ảnh và tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Cùng dịp này, tại phường Tây Hồ, Hà Nội, Vinamilk tiếp tục đồng hành cùng Hội Người cao tuổi phường nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi giai đoạn 1/10/1991–1/10/2026 và phát động Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2026. Điểm đặc biệt là chương trình đã tôn vinh 35 tác giả đoạt giải Cuộc thi ảnh "Người cao tuổi Tây Hồ chung tay xây dựng phường Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp", khẳng định vai trò đóng góp không nhỏ của người cao tuổi trong xây dựng môi trường sống văn minh. Bên cạnh đó, Vinamilk cũng trao tặng quà cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng, không ai bị bỏ lại phía sau.

Lan tỏa yêu thương trên khắp mọi miền: Từ phòng bệnh đến không gian văn hóa

Đại diện Vinamilk phối hợp cùng Câu lạc bộ Nữ Nghệ sĩ TP.HCM trao quà dinh dưỡng cho bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM – Cơ sở 2, nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10/2026.

Ngày 1/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, dòng chảy yêu thương tiếp tục lan tỏa. Vinamilk phối hợp với hơn 30 thành viên Câu lạc bộ Nữ Nghệ sĩ Thành phố tổ chức trao tặng 305 phần quà cho những bệnh nhân đang điều trị bệnh hiểm nghèo, cùng 100 phần quà gửi đến bệnh nhân cao tuổi tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2. Những món quà dinh dưỡng không chỉ hỗ trợ thể chất trong quá trình điều trị mà còn là nguồn cổ vũ tinh thần quý giá, giúp họ thêm vững vàng chiến đấu với bệnh tật. Sự hiện diện của các nữ nghệ sĩ càng làm cho không gian bệnh viện ấm áp hơn, xóa đi phần nào nỗi đau bệnh tật, thay vào đó là niềm tin và hy vọng.

Chương trình "Ấm áp tuổi vàng – gắn kết yêu thương" tại Bệnh viện Thống Nhất, nhân dịp Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10/2026; đại diện đơn vị nhận bằng ghi nhận đồng hành, cùng trao tặng quà cho người bệnh cao tuổi.

Cũng trong dịp này, tại Bệnh viện Thống Nhất, Vinamilk phối hợp tổ chức chương trình gặp gỡ, chăm sóc và trao quà cho người bệnh cao tuổi đang điều trị nội trú, ngoại trú cùng thân nhân. Thầy thuốc nhân dân PGS.TS.BS Lê Đình Thanh – Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, chia sẻ những lời tâm tình đầy trân trọng: "Hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây, nghĩa là sức khỏe chúng ta chưa thật sự trọn vẹn. Nhưng bệnh viện sinh ra là để 'reset', tái lập lại sức khỏe cho cô bác, để điều trị hợp lý nhất, dùng ít thuốc nhất và giúp cô bác sớm trở về với đời thường. Bệnh viện chỉ là giải pháp tạm thời, cuộc sống bình an bên gia đình mới là điều sau cùng."

Vinamilk gửi tặng những sản phẩm dinh dưỡng đến người cao tuổi

Chương trình đã trao tặng hàng trăm phần quà dinh dưỡng, đồng thời tặng 40 máy đo huyết áp và 20 máy đo đường huyết cho các bệnh nhân cao tuổi – những thiết bị thiết thực, giúp họ chủ động theo dõi sức khỏe ngay tại nhà sau khi xuất viện. Ngoài ra, các gian hàng tư vấn, đo loãng xương, phục vụ sữa và bánh ngọt, viết tặng chữ thư pháp… đã tạo nên một không gian gần gũi, như một ngày hội sum họp, nơi mọi người được quan tâm, lắng nghe và trân quý.

Trước đó, tại phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình, không khí văn hóa dân gian ngân vang trong Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi khu vực III, các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng năm 2026 – do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức. Vinamilk là nhà đồng hành, góp phần giữ gìn và lan tỏa vẻ đẹp của di sản văn hóa dân gian. Những giai điệu dân ca ngọt ngào, đằm thắm không chỉ gắn kết tình làng nước mà còn khẳng định: người cao tuổi không chỉ là trụ cột gia đình mà còn là kho tàng văn hóa sống, giữ gìn những giá trị tinh thần quý báu của dân tộc.

Vinamilk: Đồng hành bằng cả trái tim, bền vững bằng hành động

Đồng hành cùng nhiều sự kiện trong những ngày tháng 10 năm 2026, dù diễn ra ở những địa điểm khác nhau, với hình thức đa dạng từ dưỡng sinh, tặng quà, chăm sóc sức khỏe đến liên hoan văn hóa đều quy về một điểm chung: sự trân trọng và yêu thương Vinamilk dành cho người cao tuổi, những người đã tạo dựng, xây dựng và truyền lửa cho thế hệ sau.

Đối với Vinamilk, đồng hành là sự gắn bó bền chặt, thể hiện qua từng hành động cụ thể: từ nghiên cứu công thức dinh dưỡng phù hợp với thể trạng người Việt cao tuổi, đến việc lắng nghe, thấu hiểu và đáp ứng những nhu cầu không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần được lắng nghe, được trân quý, được sống trong tình yêu thương và ý nghĩa.

Việc phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội Người cao tuổi, chính quyền địa phương, các bệnh viện, tổ chức xã hội càng khẳng định một mô hình hiệu quả: xã hội hóa công tác chăm sóc người cao tuổi, nơi mọi thành phần cùng chung tay chia sẻ trách nhiệm. Vinamilk tự hào là một mắt xích quan trọng trong chuỗi yêu thương ấy, luôn đi cùng cộng đồng, lắng nghe và hành động.