Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) xác nhận đang phối hợp với cơ quan công an làm rõ nữ sinh học lớp 6B bị nhóm bạn túm tóc, đánh hội đồng nhiều lần. Mặc dù đã quỳ gối khóc, van xin nhưng nữ sinh vẫn bị đánh tới tấp.

Theo thông tin Báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, Công an xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) cùng lực lượng chức năng đang xác minh thông tin em học sinh nữ lớp 6 Trường THCS Quảng Đại bị nhóm bạn đánh hội đồng nhiều lần.

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện ba clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm học sinh túm tóc đánh hội đồng.

Trong clip, thể hiện cảnh em học sinh gào khóc, van xin nhưng vẫn bị nhóm bạn đánh tới tấp.

Đáng chú ý, có hai clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh nữ sinh bị đánh hội đồng tại một bãi đất trống và một clip dài hơn 11 phút ghi lại cảnh nữ sinh bị đánh tại nhà riêng.

Đoạn clip ghi lại cảnh nữ sinh bị đánh có sự chứng kiến của nhiều học sinh nhưng không ai vào can ngăn, thậm chí còn có hành động cổ vũ, hò reo. Ảnh: Cắt ra từ clip

Qua xác minh, nữ sinh bị đánh là học sinh Trường THCS Quảng Đại, xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 27/2, trao đổi với phóng viên Báo Dân trí, thầy Nguyễn Văn Tĩnh - Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Đại cho biết, nhà trường đã nắm được sự việc, đồng thời đang phối hợp cùng cơ quan công an và phụ huynh nữ sinh để tìm hiểu, làm rõ sự việc.

Đoạn clip ghi lại cảnh nữ sinh quỳ lại xin tha nhưng vẫn bị nhóm bạn đánh hội đồng. Ảnh: Cắt ra từ clip

"Gia đình và nhà trường mới nắm được sự việc tối ngày 25/2, nhưng do là ngày nghỉ nên chưa triệu tập các em học sinh đến để nắm rõ sự việc được. Hiện nay, nhà trường và gia đình cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sầm Sơn, Công an xã Quảng Đại điều tra, làm rõ vụ việc", thầy Tĩnh cho biết thêm.

Cũng theo thầy Tĩnh, bước đầu, danh tính nữ sinh bị đánh hội đồng được xác định là em T.T.Y.N., học sinh lớp 6B, Trường THCS Quảng Đại. Nhóm học sinh tham gia đánh hội đồng em N. hiện đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

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