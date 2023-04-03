Vụ nổ lớn tại gara ô tô ở Nghệ An đã khiến 2 người chết, 4 người bị thương trong đó có 3 cháu nhỏ. Nguyên nhân được xác định là do cưa cục sắt (nghi là bom).

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, ngày 3/4, cơ quan chức năng huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đang điều tra làm rõ vụ nổ lớn xảy ra tại gara ô tô Lê Hiển (xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) khiến 2 người tử vong, 4 người bị thương nặng, trong đó có 3 cháu nhỏ cùng một gia đình.

Trong số 2 người chết có một người là chủ gara ô tô còn một người đàn ông làm nghề buôn sắt vụn. Người buôn sắt vụn nghi là đã đưa vật phát nổ đến gara.

Danh tính các nạn nhân gồm: Lê Tiến H. (chủ gara ô tô Lê Hiển); Nguyễn Duy N. (người buôn sắt vụn, trú Nghệ An). Hiện các nạn nhân còn lại (trong đó có 3 trẻ em) vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Ảnh: VOV

Nguyễn Cảnh T. (SN 1949, người nhà anh H.) cho biết, khoảng thời gian trên, anh N. có đưa cục sắt vụn (nghi bom) đến nhờ anh H. cưa hộ, sau đó thì xảy ra vụ việc nêu trên.

Ông Nguyễn Huy Long, Chủ tịch MTTQ xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu cho biết, trong 4 nạn nhân bị thương nặng, có 3 trẻ nhỏ đều là anh em trong một gia đình. Đến sáng nay đang được cấp cứu và đã qua nguy kịch.

Dẫn nguồn tin từ báo VOV, ngoài 2 người tử vong, 3 cháu đi bệnh viện, giờ đã hồi phục. Lực lượng chức năng đã đến trực tiếp động viên, sau đó sẽ hỗ trợ theo quy chế, các tổ chức, cá nhân, đều đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Thông tin mới vụ nổ gara ở Nghệ An: Thêm một nạn nhân tử vong, 3 cháu nhỏ bị thương là anh em ruột Đến thời điểm hiện tại, nạn nhân thứ 2 trong vụ nổ tại gara đã tử vong. 4 người khác bị thương, trong đó có 3 cháu nhỏ được xác định là anh em ruột trong một gia đình.

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