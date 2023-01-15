Lá dong gói bánh chưng bắt đầu 'nóng' vào những ngày cận Tết

Bước vào những ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần và đón Tết Nguyên đán Quý Mão, không khí chuẩn bị đã bắt đầu nóng dần lên với các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu trong những ngày xuân. Trong đó, phải kể đến nhu cầu tiêu thụ lá dong cho việc gói bánh chưng.

Để có được những bó lá dong đẹp phục vụ người dân trong mỗi dịp tết, từ khoảng đầu tháng 12 âm lịch, người dân vùng cao đã lên rừng hái lá dong nhập cho thương lái, không khí rất phấn khởi vì xem như là hái “lộc trời”.

Bên cạnh đó, khuôn gỗ thông minh được bày bán giúp cho những ai không chuyên có thể gói bánh chưng dễ dàng hơn. Giá 60.000-70.000 đồng/cái khuôn thông minh.

Anh Trần Văn Tuấn, một người chuyên hái lá dong nhiều năm tại H.Trấn Yên (Yên Bái) kể: “Trước đây lá dong nhiều, dễ hái, chỉ khoảng 20.000 đồng là có thể mua được 100 lá. Giờ lá ít, đi hái vất vả, đem về đến nhà là đã có thương lái chờ mua với mức giá 60.000 - 70.000 đồng/100 lá dong. Ngoài ra, tôi vẫn trữ lại một ít gần đến tết mang bán lẻ để được giá cao hơn”.

Bên cạnh lá dong, khuôn bánh cũng được bày bán giúp cho gói bánh chưng dễ dàng hơn

Một số người dân cho biết, chọn mua lá dong về gói bánh chưng nhằm có không khí tết và một phần sẽ biếu hàng xóm .

Ông Công (Bình Chánh) cho biết, hay đi giao hàng nên biết được khu vực ngã ba ông Tạ này nhiều nhà vườn lấy lá dong từ các tỉnh về bán nên năm nào cũng ghé mua lá về gói bánh chưng.

“Với 200.000 đồng lá dong và dây lạt tôi có thể gói được khoảng 20 cái, vừa dùng vừa biếu cho hàng xóm”- ông Công kể.

Một người bán tại đường Cách Mạng Tháng 8 cho biết, từ 23 tháng chạp trở đi là nhu cầu mua lá về nấu bánh chưng nhiều nhưng năm nay vắng khách hơn.

Một số điểm bán đã xuất hiện tại chợ lá dong từ sau rằm tháng Chạp

Tại các tỉnh phía nam, Tây nguyên, thị trường mua bán lá dong cũng đã bắt đầu sôi động trên các chợ online với những lời chào mời, hỏi mua từ nhiều đầu mối. Từ tháng 8, tháng 9 (âm lịch), xưởng lá dong của cô Trần Thị Nhắn đã tất bật chuẩn bị sơ chế, đóng gói hàng để xuất khẩu.

Bên cạnh đó, giá lá dong loại lớn nhập tại vườn 90.000 đồng/bó, lá nhỏ 65.000 đồng/bó nhưng nhiều khách hàng trả rẻ hơn giá tại vườn, chưa kể tiền cước tăng nên buôn bán rất khó khăn.

Giá lá dong bán tại vườn Bình Phước ổn định

Trong khi đó, từ tháng 8, tháng 9 (âm lịch), xưởng lá dong của cô Trần Thị Nhắn đã tất bật chuẩn bị sơ chế, đóng gói hàng để xuất khẩu. Thị trường lá dong nội địa năm nay vẫn diễn ra nhộn nhịp vì đây là mặt hàng thiết yếu không thể thiếu trong dịp tết cổ truyền.

Tuy nhiên, với thị trường trong nước thì việc cạnh tranh sẽ gay gắt hơn. Hiện nay cơ sở cung cấp lá dong đã bắt đầu giao hàng cho các đầu mối nấu bánh truyền thống ở TP.HCM. Giá lá dong năm nay đang ở mức 120.000 đồng/100 lá (loại lớn), 80.000 đồng/100 lá (loại vừa) và 40.000 đồng/100 lá (loại nhỏ). Nhưng đến sau ngày 23 âm lịch, giá lá dong có thể biến động tùy theo nhu cầu, có năm hút hàng giá cao nhưng không có mà bán.