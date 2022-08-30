Kinh nghiệm thuê xe du lịch Nha Trang bạn nên biết

Nha Trang là điểm du lịch cực kì hấp dẫn các du khách với những bãi biển xanh mướt trải dài. Cũng vì thế mà tại đây nhiều nhà xe mở ra để phục vụ nhu cầu đi lại cho những du khách từ nơi khác đổ về. Tuy nhiên, có không ít những nhà xe lợi dụng điều này để chặt chém, tăng giá khách. Vậy kinh nghiệm khi thuê xe hợp đồng Nha Trang là gì?

Có rất nhiều phương tiện di chuyển phục vụ nhu cầu đi lại như máy bay, xe khách, xe máy… nhưng nhiều người muốn sự thoải mái, tự do nên chọn thuê xe giá rẻ để chủ động hơn trong lịch trình của mình. Cách này thường phù hợp với những chuyến du lịch cùng gia đình, bạn bè, nhóm bạn… Theo kinh nghiệm thuê xe hợp đồng Nha Trang thì có rất nhiều loại xe nên bạn có thể tùy chọn theo nhu cầu. Có một số loại xe phổ biến như: xe 4 chỗ Nha Trang, xe 7 chỗ, 12 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ, xe 45 chỗ…

Ngày nay, nhu cầu tận hưởng những chuyến du lịch ngày một tăng cao. Nên các loại hình dịch vụ có liên quan cũng rất phát triển. Du lịch không chỉ giúp mở mang và khám phá những vùng đất mới mà còn là cơ hội để kết nối với bạn bè và gia đình.

Nên thuê xe tự lái hay người lái?

Du lịch là lúc chúng ta thư giãn, nghỉ ngơi và hàn huyên cùng gia đình, vì vậy thuê xe có người lái sẽ là một giải pháp tuyệt vời. Vì lái xe rất mệt và cần sự tập trung lại chưa kể có những địa điểm tham quan có địa hình hiểm trở nên nhất định phải có tay lái chuyên nghiệp để tin tưởng. Do đó, nếu bạn không chắc về tay lái của mình thì hãy lựa chọn thuê xe trọn gói có tài xế để chuyến du lịch được trọn vẹn nhất nhé.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn thuê xe 4 hoặc 6 chỗ thì tự lái là một lựa chọn tiết kiệm và hợp lý. Loại xe này nhỏ, nếu có người trong đoàn lái được thì có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền.

Giá thuê xe khoảng bao nhiêu là hợp lý?

Giá thuê xe sẽ phụ thuộc vào loại xe, kích cỡ, thời gian thuê và hãng xe. Bạn có thể trực tiếp hỏi giá đơn vị cho thuê và tham khảo giá thị trường trên mạng. Tùy theo dịch vụ mà họ cung cấp mà sẽ tính tiền theo giờ hoặc theo ngày.

Du khách nên chọn đơn vị cho thuê xe uy tín, chất lượng tốt với giá cả hợp lý. Giá tham khảo dao động từ 1.500.000 - 3.000.000/ 8 giờ hoặc từ 2.000.000 - 4.000.000/ ngày.

Hợp đồng thuê xe

Để không xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào giữa 2 bên thì hợp đồng thuê xe là rất quan trọng. Hợp đồng sẽ bao gồm các nội dung sau: loại xe, lịch trình, giá cả thỏa thuận, quyền lợi và trách nhiệm… Ngoài ra, bạn cũng nên cẩn thận những thông tin như loại xe, giá thuê, biển số xe để tránh nhầm lẫn không đáng. Bên cạnh đó, cần có sự thống nhất về các điều khoản như: xe phải sạch sẽ, cung cấp đúng loại xe,... để tránh thuê một chiếc nhưng lại nhận một chiếc.

Một số lưu ý khác

Khi thuê xe tại Nha Trang, bạn nên nhớ đặt xe sớm để tránh bị đội giá quá cao hoặc hết xe. Hãy thuê một đơn vị cung cấp xe uy tín để đảm bảo chiếc xe của bạn có chất lượng tốt, ít hỏng hóc và giá cả phải chăng. Khi thuê xe hãy kiểm tra kỹ xe để có hành trình an toàn nhất bạn nhé!

Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ cần nói chuyện với tài xế về lịch trình di chuyển của nhóm. Bạn cần liệt kê những nơi mình muốn đến để có một lịch trình hợp lý nhất. Thống nhất với người lái xe về địa điểm và thời gian mọi người nghỉ ngơi.

Đơn vị nào cho thuê xe hợp đồng Nha Trang uy tín?

Nếu bạn đang đặt câu hỏi “Đơn vị nào cho thuê xe hợp đồng tại Nha Trang uy tín nhất?” thì chúng tôi có thể gợi ý xe hợp đồng Hà Trung là một trong những lựa chọn tốt nhất của bạn.

Khi thuê xe 4 chỗ Nha Trang hay các loại xe 7 chỗ, 16 chỗ,... đến 45 chỗ Hà Trung cho bạn rất nhiều sự lựa chọn với đa dạng các hãng khác nhau như: Honda, Fortuner, Toyota, Mazda,... cho bạn lựa chọn cùng giá cả phải chăng, cạnh tranh nhất trên thị trường.

Đến với Hà Trung bạn sẽ được trải nghiệm những cung đường êm ái cùng các bác tài có kinh nghiệm lâu năm đã được đào tạo bài bản. Nhân viên thân thiện, hỗ trợ nhiệt tình, còn được tư vấn du lịch miễn phí ngại gì mà không thử?

Trên đây là những kinh nghiệm thuê xe du lịch Nha Trang hữu ích mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Chúc bạn, gia đình và bạn bè có 1 chuyến đi Nha Trang vui vẻ, trọn vẹn!