Ngày 21/7, phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin vụ tai nạn khiến ô tô buýt chở theo hàng chục hành khách biến dạng toàn bộ phần đầu, nhiều hành khách hoảng loạn.

Theo thông tin từ báo Tiền phong, khoảng 7h sáng 21/7, ô tô buýt BKS 38B - 00655 do tài xế Trần Hậu Quyền điều khiển, lưu thông theo hướng thị trấn Hương Khê đi TP. Hà Tĩnh. Trên xe lúc đó chở theo hàng chục hành khách. Khi đi đến quốc lộ 15A đoạn qua thôn 12 xã Hà Linh (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) thì xảy ra va chạm với xe container biển số Lào UN-0381 (chưa rõ danh tính tài xế).

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Cú va chạm mạnh khiến xe buýt biến dạng phần đầu, xe container bị hỏng nặng. Riêng tài xế Trần Hậu Quyền bị thương, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, còn các hành khách trên xe buýt may mắn không bị thương.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đội CSGT Công an huyện Hương Khê có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ rơi tung toé ra đường, xe buýt hư hỏng nặng phần đầu.

Thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa to, rất may hành khách không bị thương - Ảnh: Báo Tiền phong

Theo nguồn tin từ VietNamNet, lãnh đạo Công ty CP vận tải ô tô Hà Tĩnh xác nhận sự việc trên xảy ra tai nạn trời mưa to và cho biết, sau vụ tai nạn, phía công ty đã điều xe buýt khác đưa hành khách tiếp tục hành trình, tài xế Trần Hậu Quyền bị thương ở tay được đưa vào bệnh viện.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

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