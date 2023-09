Qua tìm hiểu, gia đình cháu M phát hiện cô Thương bạo hành cháu bằng nhiều hình thức khác nhau, như dùng tay đánh, dùng muỗng ngoáy vào miệng...

Theo thông tin của báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, chiều 6/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Đoàn Thị Thương (SN 1999) giáo viên Cơ sở mầm non Phù Đổng, đường Lâm Quang Ky, TP Rạch Giá đã đánh bé T.T.M. (4 tuổi) gây thương tích.

Thương tích trên lỗ tai bé M.

Thông tin ban đầu, vào giữa tháng 12/2022, gia đình anh Trần Tấn Mỹ phát hiện bé M. có biểu hiện bất thường về sức khỏe và tâm lý nên tìm hiểu.

Kết quả, người thân cháu M. phát hiện trong nhiều ngày liền, cháu bị cô Thương bạo hành bằng nhiều hình thức khác nhau, như: dùng tay đánh, dùng muỗng ngoáy vào miệng, dùng tay nhéo tai làm bé ngã xuống nền gạch làm một bên vành tai của bé bị trầy xước, chảy máu.

Bức xúc vì cháu M. bị bạo hành, gia đình đã tố cáo đến cơ quan công an. Ảnh: TUẤN THY

Bức xúc trước hành vi của cô Thương, gia đình cháu M. đã có đơn tố giác gửi cơ quan công an.

Ngày 1/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Đoàn Thị Thương.

