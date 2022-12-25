Kiên Giang: Đột xuất kiểm tra quán bar Paradise, phát hiện 139 nam nữ dương tính ma túy

Đời sống 25/12/2022 14:30

Lực lượng chức năng vừa kiểm tra đột xuất quán bar Paradise ở TP Rạch Giá (Kiên Giang) và phát hiện 139 người dương tính với chất ma tuý.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 24/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra quán Bar Paradise ở đường Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá thì phát hiện gần 300 người đang lắc lư trong tiếng nhạc.

Kiên Giang: Đột xuất kiểm tra quán bar Paradise, phát hiện 139 nam nữ dương tính ma túy - Ảnh 1
Quán Bar Paradise trên địa bàn TP. Rạch Giá (Kiên Giang)

Thấy có công an, nhiều đối tượng tìm cách tháo chạy nhưng đã bị lực lượng bắt giữ sau đó.

Dẫn theo thông tin báo Vietnamnet, qua ngày 25/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang đang củng cố hồ sơ để xử lý 139 người về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã tìm thấy nhiều viên nén và bịch nylon bên trong chứa ma túy tổng hợp vứt xuống dưới ghế và sàn nhà nhằm phi tang.

Kiên Giang: Đột xuất kiểm tra quán bar Paradise, phát hiện 139 nam nữ dương tính ma túy - Ảnh 2
Lực lượng công an tiến hành kiểm tra quán bar có gần 300 đang vui chơi. Ảnh: Văn Vũ (Ảnh Tiền Phong)

Công an thu giữ một số túi nilon nghi là ma túy, nhiều viên thuốc lắc bị vứt dưới sàn. Công an đã đưa 277 khách và 23 nhân viên quán bar về trụ sở. Qua test nhanh, cơ quan chức năng phát hiện 139 người dương tính với chất ma túy tổng hợp, chủ yếu là thuốc lắc (MDMA) và ma túy đá (Methaphetamine).

Trước đó vào tháng 10 cũng tại quán bar này, cảnh sát đã kiểm tra và phát hiện 105 đối tượng dương tính với ma túy và bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau đó, cơ quan chức năng đã tước giấy phép kinh doanh đối với chủ quán bar.

Kiên Giang: Đột xuất kiểm tra quán bar Paradise, phát hiện 139 nam nữ dương tính ma túy - Ảnh 3
Kiên Giang: Đột xuất kiểm tra quán bar Paradise, phát hiện 139 nam nữ dương tính ma túy - Ảnh 4
Thời điểm công an kiểm quán bar Paradise ở TP Rạch Giá. Ảnh: Anh Vũ

Để quán bar tiếp tục hoạt động, chủ cơ sở đã làm lại giấy phép kinh doanh mới do người khác đứng tên. Tại thời điểm kiểm tra, quản lý quán vẫn chưa xuất trình được một số giấy phép kinh doanh có điều kiện của quán bar theo quy định của pháp luật.

Tại thời điểm kiểm tra, quản lý chưa xuất trình được một số giấy phép kinh doanh có điều kiện của quán bar theo quy định của pháp luật.

Kiên Giang: Đột xuất kiểm tra quán bar Paradise, phát hiện 139 nam nữ dương tính ma túy - Ảnh 5
Qua kiểm tra có 139 người dương tính với ma túy. Ảnh: Anh Vũ

Công an đang củng cố hồ sơ để điều tra làm rõ hành vi "tổ chức sử dụng và tàng trữ ma túy" đối với những người có liên quan.

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