Không phải ngực hay mông, đây mới là những thứ khiến đàn ông bị 'đổ' trong lần gặp đầu tiên

Thông thường, phụ nữ nghĩ đàn ông chỉ thường chú ý đến ngực hay mông nên bỏ qua những vị trí khác trên cơ thể của mình. Nhưng thực chất, chỉ có một số ít đàn ông chú ý đến hai bộ phận đó đầu tiên khi mới gặp mặt một cô gái. Theo trang Pulse, trong lần gặp đầu tiên người đàn ông sẽ bị thu hút bởi những bộ phận sau của người phụ nữ.

Người phụ nữ có một nụ cười đẹp, chắc chắn sẽ gây ấn tượng tốt với tất cả đàn ông trong lần gặp đầu tiên. Vì đàn ông cho rằng người phụ nữ luôn giữ nụ cười trên môi là một người hấp dẫn và dễ gần gũi nên họ sẽ bắt đầu trò chuyện thoải mái với những người này. Bên cạnh đó , nụ cười là điều rất dễ lây lan nên khi bạn cười với ai đó sẽ nhận lại được nụ cười.

Đôi mắt

Một đặc điểm khác trên gương mặt người phụ nữ thu hút ánh mắt của đàn ông đó chính là đôi mắt. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, qua đôi mắt có thể hiểu được rất nhiều điều về một con người. Chúng ta có thể biết được một người đang nói dối hay thật lòng chỉ nhờ vào ánh mắt. Đôi mắt thật sự là một thỏi nam châm giúp các cô gái thu hút ánh nhìn của những người đàn ông, trang này cho biết khi đưa ra khảo sát thì có gần 70% nam giới chú ý đến ánh mắt của người phụ nữ đầu tiên rồi mới đến những thứ khác. Ngoài ra, những người tham gia khảo sát còn cho biết đàn ông thường thích những cô gái có một đôi mắt to và trong như mắt trẻ con.

Mái tóc

Mặc dù rất khó tin, nhưng có nhiều người đàn ông yêu một cô gái từ cái nhìn đầu tiên bởi mái tóc của họ. Hầu hết các chàng trai đều cho rằng một mái tóc khỏe mạnh, óng mượt và có kiểu dáng đẹp là dấu hiệu của sức khỏe và tuổi trẻ. Ngoài ra, hầu hết đàn ông sẽ thích một người phụ nữ có mái tóc với mùi thơm đặc biệt. Đây chính là lý do mà rất nhiều chị em phụ nữ đặc biệt chăm sóc tóc mình rất kỹ.

Cân nặng

Cân nặng là thứ dễ nhận thấy nhất khi nhìn người khác, nhiều người cho rằngt? việc đàn ông nhìn vào cân nặng để đánh giá một người phụ nữ là một điều hết sức nông cạn. Chúng ta thường nghe nói đàn ông thường thích ngắm nhìn những người phụ nữ có đường cong. Tuy nhiên vẫn có một số người đàn ông thích những người phụ nữ mỏng manh hoặc một số khác lại thích những cô gái mũm mĩm.

Nguồn: Pulse