Không muốn năm mới 'làm ăn thất bát' thì chớ làm những điều này trong ngày rằm tháng Giêng

Đời sống 09/02/2017 10:55

Trong dân gian, rằm tháng Giêng còn được gọi là Tết Nguyên Tiêu, là ngày trăng tròn đầu tiên trong năm mới. Vào ngày này, ngoài việc bày mâm cỗ cúng sao cho đúng thì ông bà ta ngày xưa còn kiêng kỵ rất nhiều điều.

Rằm tháng Giêng là một trong những ngày lễ quan trọng của người Việt nên vào ngày này mọi người thường tổ chức lễ chùa hoặc nấu mâm cúng trong nhà để cầu mong năm mới gia đình gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc. Ngoài ra, vào ngày này còn có một số điều kiêng kỵ cần phải chú ý để tránh năm mới hao tài, gặp nhiều phiền phức.

Không nên mang nhiều tiền bạc trong người

Không muốn năm mới 'làm ăn thất bát' thì chớ làm những điều này trong ngày rằm tháng Giêng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo ông bà ta ngày xưa thì vào rằm tháng Giêng nên mang ít tiền trong người để tránh mất mát. Vì dân gian lưu truyền rằng nếu chúng ta làm mất tiền vào trong ngày này thì sẽ khiến cả năm bị hao tài, kiếm tiền khó khăn. Bên cạnh đó, vào ngày này có rất nhiều người đi lễ chùa nên rất phức tạp,t? việc hạn chế mang theo nhiều tiền bên mình sẽ tránh được trường hợp bị kẻ gian lợi dụng trộm cắp tài sản.

Tránh làm vỡ chén đĩa

Việc làm vỡ chén đĩa hay ly trong những ngày đầu năm mới nhất là vào ngày rằm tháng Giêng là hết sức kiêng kỵ. Vì người xưa cho rằng khi xảy ra đổ vỡ trong nhà vào ngày này sẽ dẫn đến gia đình xào xáo, tài lộc bị hao hụt.

Không để thùng gạo bị lộ đáy

Vì gạo là lương thực chủ yếu để nuôi sống con người, nên trong phong thủy thùng gạo được xem là nơi cất giữ của cải trong nhà. Do đó thùng gạo phải được đặt ở nơi kín đáo không để người khác dễ dàng nhìn thấy. Bên cạnh đó, vào ngày rằm tháng Giêng tuyệt đối không được để hết gạo để tránh năm mới bị hao của, đối kém. Trong dân gian còn lưu truyền rằng nếu gia chủ bỏ một tờ tiền vào bao lì xì đỏ rồi đặt xuống đáy thùng gạo sẽ giúp cho cả năm tiền vô như nước, không lo thiếu của.

Không muốn năm mới 'làm ăn thất bát' thì chớ làm những điều này trong ngày rằm tháng Giêng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không để quần áo bị rách

Cũng giống như việc làm vỡ chén đĩa, nếu để quần áo bị rách trong ngày rằm tháng Giêng sẽ khiến công việc làm ăn gặp nhiều trắc trở. Bên cạnh đó, hạnh phúc gia đình cũng không bền vững, vợ chồng thường xuyên xảy ra tranh cãi, bất hòa khiến tình cảm bị rạn nứt.

Không tranh cãi, đánh nhau

Không muốn năm mới 'làm ăn thất bát' thì chớ làm những điều này trong ngày rằm tháng Giêng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dân gian cho rằng rằm tháng Giêng là ngày các vị bề trên có thể nghe và thấy những điều chúng ta nói hoặc làm rất rõ ràng. Do đó, để năm mới không gặp phiền toái, tổn hao tài lộc thì tốt nhất vào ngày này nên tránh tranh cãi với người khác.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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