Đề nghị ly hôn nhưng vợ không đồng ý, Thuận dùng dao đánh nhiều nhát khiến chị Liên bất tỉnh. Cuối cùng, gã chồng tàn độc dùng dây dù siết cổ vợ đến chết.

Sáng nay 22/11, TAND cấp cao tại TP.Đà Nẵng tiến hành xét xử phúc thẩm bị cáo Cao Minh Thuận (37 tuổi, ngụ thôn 5, xã Ea Tar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) về tội "Giết người".

Trước đó, ngày 30/8, TAND tỉnh Đắk Lắk đưa Thuận ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 17 năm tù giam về tội "Giết người". Sau đó, Thuận đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, bị cáo Thuận kết hôn với Võ Thị Liên (SN 1985) và sinh 2 người con. Đến khoảng đầu năm 2014, Thuận có nhiều biểu hiện bất thường về thần kinh, lúc nào cũng nghi ngờ vợ ngoại tình và đứa con đầu tiên không phải con ruột mình. Từ đó, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã. Nhiều lần Thuận đề nghị ly hôn nhưng chị Liên không đồng ý.

An Ninh Thủ Đô đưa tin, chiều ngày 4/2/2016, trong lúc vợ đang nấu cơm dưới bếp, Thuận cầm con dao rựa đi vào bếp, dùng sống dao đánh thẳng vào gáy khiến chị Liên ngã lăn ra đất. Sau đó, Thuận đánh liên tiếp nhiều nhát vào cổ và vai chị Liên khiến nạn nhân ngã gục. Cuối cùng, Thuận dùng dây dù siết cổ vợ cho đến khi nạn nhân tử vong.

Sau đó, Thuận đến công an xã Ea Tar đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét bản cáo trạng, nhận thấy hành vi của bị cáo là cố ý giết người, gây nguy hiểm cho xã hội, bản án mà TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên là đúng người đúng tội, Hội đồng xét xử tuyên y án 17 năm tù đối với bị cáo Cao Minh Thuận.

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