Không cần thuốc tẩy, mọi vết bẩn trên quần áo đều được đánh bay chỉ với thứ này

Đời sống 30/08/2016 09:23

Quên thuốc tẩy đi, đây mới là cách giúp quần áo bị vấy bẩn trở nên trắng sáng hiệu quả nhất.

Không cần thuốc tẩy, mọi vết bẩn trên quần áo đều được đánh bay chỉ với thứ này - Ảnh 1

Quần áo màu trắng là màu sắc thông dụng và là sự lựa chọn của nhiều người, kể cả đàn ông lẫn phụ nữ. Nếu đàn ông lịch sự trong chiếc áo sơ mi trắng khi đến công sở, áo thun trắng kết hợp quần jeans khi đi chơi thì phụ nữ có thể điệu đà trong chiếc váy trắng thanh lịch.

Vì sự phổ biến của mình nên màu trắng là màu trang phục đòi hỏi người dùng phải rất cẩn thận để không bị vấy bẩn. Tuy nhiên, “tai nạn” luôn luôn có thể xảy đến và trường hợp vết bẩn từ cà phê hay nhớt là trường hợp khiến người ta đau đầu nhất trong cách xử lý.

Đừng vội lo lắng, sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thổi bay mọi vết bẩn trên quần áo chỉ với những nguyên liệu nhà nào cũng có.

Không cần thuốc tẩy, mọi vết bẩn trên quần áo đều được đánh bay chỉ với thứ này - Ảnh 2

Xử lý áo trắng bị vấy café

Khi bị vết café vấy lên quần áo, bạn đừng vội dùng tay phẩy vì điều này sẽ làm cho café thấm sâu vào áo. Hãy nhẹ nhàng cởi chiếc áo ra, sau đó xả vết bẩn dưới vòi nước chảy mạnh. Tiếp đến, bạn trộn giấm và bột giặt theo tỉ lệ 2:1 rồi cho  chiếc áo bẩn vào ngâm khoảng 3h.

Sau đó, bạn mang áo giặt và phơi như bình thường. Khi đã xả sạch bạn sẽ bất ngờ với những gì mà giấm ăn đã làm được.

Khi quần áo bị dính nhớt

Không chỉ quần áo trắng, ngay cả quần áo màu khi dính nhớt cũng khiến bạn phải khổ sở. Thế nhưng chỉ cần ít bột giặt và dầu ăn thì mọi vết bẩn đều được đánh bay.

Bạn chỉ cần làm ướt món đồ bị vấy bẩn nhớt, sau đó trộn dầu ăn và bột giặt theo tỷ lệ 1:1 rồi cho trực tiếp hỗn hợp này lên vết bẩn rồi dùng tay vò mạnh.

Vò đến đâu vết bẩn sẽ bị đánh bay đến đấy.

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