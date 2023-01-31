Không cần chen lấn xếp hàng, ngày vía Thần Tài mua ‘vàng’ ăn được, giá cả phải chăng, mang ý nghĩa may mắn cả năm

Theo anh Trần Minh Hoàng, Q. Đống Đa, TP.Hà Nội chia sẻ trên Thanh Niên, "Đúng ra các ngày Thần Tài này, người ta sẽ chọn đi mua vàng nhưng tôi thì không. Tôi chọn mua bánh ở đây vì bánh trang trí giống vàng. Lý do tôi chọn mua bánh thay mua vàng vì thứ nhất là Covid-19 vừa qua nên kinh tế cũng thực sự không quá dư dả. Cho nên thay vì bỏ tiền ra xếp hàng dài để mua vàng thì tôi chọn đến đây mua bánh".

Với mong muốn có một năm sung túc, may mắn, ngoài việc đặt mua vàng, nhiều gia đình Việt đang có xu hướng tìm đến các sản phẩm tượng trưng độc đáo, ý nghĩa để bày trên mâm cúng Thần tài, cầu mong một năm mới thuận lợi, phát tài.

Bánh kem ngày vía Thần Tài. Ảnh: Thanh Niên

Bánh kem hình hũ vàng vẫn dựa trên cốt bánh gato thông thường, nhưng được “gọt giũa” để bánh có hình tròn, bên ngoài bọc thêm lớp kem tươi. Sau đó, thợ làm bánh phủ một lớp bột kem màu vàng tươi và trang trí bằng những họa tiết đồng tiền vàng lấp lánh.

Với giá dao động từ 450.000 đồng đến 700.000 đồng một chiếc tùy kích cỡ, có hạn sử dụng 3 ngày, bánh kem hình hũ vàng được ưa chuộng bởi sự đẹp mắt, độc lạ và phù hợp với kinh tế của nhiều người.

Bánh được trang trí trên bàn thờ. Ảnh: Thanh Niên

"Năm nào tôi cũng mua bánh Thần Tài về thắp hương. Bánh Thần tài mang lại may mắn, nhiều tài lộc cho tôi, cho gia đình. Bánh cũng dễ ăn và trang trí đẹp. Khi mua bánh Thần tài bày lên bàn thờ tôi cảm thấy bánh làm cho bàn thờ đẹp hơn, màu sắc nhìn rực rỡ hơn, năm mới màu vàng mang lại cho mình nhiều may mắn hơn", chị Đỗ Thanh Hằng, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội chia sẻ.

Theo Phụ Nữ Việt Nam, trong mâm cúng ngày vía Thần Tài thường không thể thiếu các loại bánh. Ở nhiều nơi, người ta cũng dâng cúng cả bánh hỏi hoặc bánh trôi. Tuy nhiên, đặc sắc hơn phải kể đến các loại bánh ngọt và bánh kẹo thông thường.

Các bánh trái ăn được trong ngày vía Thần tài. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Ngày vía Thần Tài, hàng loạt các cửa tiệm cũng bán các loại bánh may mắn để cúng ngày vía Thần Tài như bánh bao, bánh kem hoặc bánh dứa Thần Tài tạo hình đào tiên, thỏi vàng, hũ vàng, túi tiền, set ngọc thực, oản...

Bên cạnh đó, mâm lễ còn có xôi gấc đỏ hoặc xôi đậu xanh tạo hình chữ Phúc, Lộc, Thọ. Nhiều chị em còn bày xôi ngũ sắc cho thêm may mắn, đẹp đẽ. Phần lớn, mọi người thường mua sẵn về chỉ việc hấp chín hoặc bày biện luôn mâm lễ rất tiện lợi và đẹp mắt.

Ý nghĩa ngày vía Thần tài

Theo Zing News, Thần Tài được hội nhập vào hệ thống thần bản gia - tức các thần linh bảo hộ cho gia đình, mang lại tiền tài, sự giàu có.

Theo tín niệm của dân gian, ngày mùng 10 tháng giêng âm lịch hàng năm là ngày vía Thần Tài. Trong ngày này, ngoài việc thực hiện các tập tục thờ cúng, người ta thường đi mua vàng với mong ước một năm mới làm ăn phát tài.

Theo nhà nghiên cứu, việc chọn ngày mùng 10 âm lịch làm ngày cúng Thổ địa có lẽ bắt nguồn từ một quan niệm về sự sinh thành trời đất và các loài vật mà Đông Phương Sóc đưa ra vào đời nhà Hán.

Theo quan niệm này, khởi thủy những ngày đầu tháng Dần (tháng giêng) thì: ngày mùng 1 sinh ra giống gà; ngày mùng 2 sinh thêm giống chó; ngày mùng 3 sinh thêm giống lợn; ngày mùng 4 sinh thêm dê; ngày mùng 5 sinh thêm trâu; ngày mùng 6 sinh thêm ngựa; ngày mùng 7 sinh ra loài người; ngày mùng 8 sinh ra ngũ cốc; ngày mùng 9 sinh ra trời; ngày mùng 10 sinh ra đất.

Soạn mâm cúng ngày vía Thần Tài 2023 cần lưu ý gì?

Theo VTC News, đồ lễ chuẩn bị còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh của mỗi gia đình những cùng không nên quá xa xỉ, gây lãng phí. Một số lưu ý khi sắm lễ cúng thần Tài:

Nước: Chén để nước cần rửa sạch trước khi lấy nước mới. Có thể xếp 5 chén nước xếp hình chữ thập, tượng trưng cho ngũ hành và ngũ phương phát triển. Nước không để quá đầy, cần cách miệng chén khoảng 1 cm. Cẩn thận không để nước tràn ra hoặc đổ lên bàn.

Hoa: Không nên dùng hoa giả, cần mua hoa tươi, có nụ, có hương thơm càng tốt.

Quả: Không nên dùng quả nhựa mà nên cúng thần Tài bằng quả tươi, ngon. Người ta thường dùng táo, lê, chuối, cam, quýt để cúng.

Ở các đô thị, thành phố lớn, người dân đặt vàng lên bàn thờ để lấy lộc, may mắn cả năm. Có nơi còn cúng xôi và chè trôi nước để việc làm ăn, buôn bán trôi chảy.