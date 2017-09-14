Sau khi sửa đồng hồ cho bé gái con nhà hàng xóm xong, gã thợ đốn mạt dụ dỗ cháu bé 12 tuổi ra sau nhà thực hiện hành vi đồi bại. Xong việc, gã cho cháu bánh kẹo và 50.000 đồng nhằm ngăn cháu tiết lộ việc làm thú tính. Nhưng, thiên bất dung gian...

Sáng 14/9, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trương Quang Bình về hành vi dâm ô trẻ em, theo thông tin từ Người lao động.

Vụ việc xảy ra vào giữa tháng 8/2017, cháu T.T.H.N. (12 tuổi) sang nhà hàng xóm để sửa đồng hồ. Tại đây, gã "yêu râu xanh" Trương Quang Bình (sinh năm 1967, trú tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã nảy sinh ý định xâm hại cháu bé.

Sau khi sửa đồng hồ xong, Bình đã dụ dỗ cháu N. ra sau bếp, cho cháu bánh kẹo và thực hiện hành vi dâm ô. Thực hiện xong hành vi thú tính, để sự việc không bị bại lộ, Bình đã đưa cho cháu N. 50.000 đồng và dặn cháu không được nói với ai.

Xong, thiên bất dung gian, ngày 12/9, trong lúc sang nhà hàng xóm chơi, cháu bé đã kể cho người hàng xóm này nghe. Biết chuyện, cả gia đình cháu N. đã sang nhà tên Bình hỏi cho ra lẽ sự việc, sau đó tố cáo y lên cơ quan chức năng.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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