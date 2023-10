Khởi tố, bắt tạm giam tài xế ô tô tông 17 xe máy ở ngã tư Võ Chí Công - Hà Nội

Sáng nay (15/4), chỉ huy Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ vừa khởi tố bị can đối với lái xe ô tô tông 17 xe máy ở ngã tư Võ Chí Công - Xuân La

Theo thông tin Sức khỏe & Đời sống, chỉ huy Công an quận Tây Hồ cho hay, sau khi hết hạn tạm giữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố bị can đối với ông Hoàng Ngọc Vĩnh (SN 1960, trú tại Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự. Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã quyết định tạm giam 4 tháng đối với tài xế này để phục vụ công tác điều tra. Hiện trường vụ việc - Ảnh: Đời sống & Sức khỏe Được biết, tối 5/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông" và ra quyết định tạm giữ hình sự lái xe Hoàng Ngọc Vĩnh (SN 1960, trú tại Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) để điều tra, xử lý theo quy định. Tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh tại cơ quan công an - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống Trước đó, Báo Giao thông thông tin, khoảng 16h07 ngày 5/4, ông Vĩnh điều khiển xe ô tô chở vợ đi từ nhà ở phường Bồ Đề, quận Long Biên đến Bệnh viện Tim để khám bệnh. Đến tại khu vực ngã tư Võ Chí Công - Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, ông Vĩnh đã không kiểm soát được tốc độ nêxảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ô tô BKS 29A-083.12 do tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh điều khiển với 17 xe máy. Hình ảnh xe máy mắc kẹt dưới gầm ô tô - Ảnh: Báo Giao thông Đến nay chưa có người tử vong, có 18 người bị thương được đưa đi cấp cứu kịp thời và đang điều trị tại bệnh viện. Lực lượng chức năng cho biết, không phát hiện lái xe Vĩnh có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy.