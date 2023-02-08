Khởi tố, bắt tạm giam "nữ quái" lừa đưa người qua Campuchia làm việc trái phép

Đời sống 08/02/2023 19:00

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hoàng Thị Điệp để điều tra về hành vi “Môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”.

 

Theo thông tin báo Bảo vệ pháp luật, chiều 8/2, đại diện VKSND tỉnh Cao Bằng thông tin, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Điệp (SN 1996), trú tại tổ 5, thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng để điều tra về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép” theo Điều 348 BLHS năm 2015.

Khởi tố, bắt tạm giam 'nữ quái' lừa đưa người qua Campuchia làm việc trái phép - Ảnh 1
Bị can Hoàng Thị Điệp. (Ảnh: CA Cao Bằng).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8/2021 khi làm việc tại một công ty ở Campuchia, Hoàng Thị Điệp được người quản lý tại công ty tên là “An Na” đặt vấn đề về việc đăng bài tuyển người Việt Nam sang Capuchia làm việc trên máy vi tính để hướng dẫn khách hàng tham gia game bài online, khi tuyển được người thì lấy số điện thoại để “An Na” hướng dẫn, chỉ đường cho người lao động xuất cảnh trái phép sang Campuchia, nếu thành công Điệp sẽ được một khoản tiền công.

Sau đó, Hoàng Thị Điệp sử dụng facebook cá nhân tên “Điệp Suri” đăng bài tuyển dụng nhân viên làm việc tại khu vực casino Mộc Bài với mức lương thử việc 900 USD/tháng và có thể tăng đến mức 1.500USD/tháng; mỗi ngày làm việc 12 tiếng, mỗi tháng được nghỉ 01 ngày; điều kiện ứng tuyển không yêu cầu biết ngoại ngữ, không cần người có kinh nghiệm.

Sau khi lập nhóm chat và dụ dỗ được "con mồi", Điệp lấy số điện thoại của họ cung cấp cho “An Na”. Sau đó, "An Na" trực tiếp trao đổi, hướng dẫn, sắp xếp cho những người này đến tỉnh Tây Ninh để đi theo đường rừng, vượt sông xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Quá trình điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra xác định Hoàng Thị Điệp đã môi giới cho 7 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc, song chỉ có 3 người xuất cảnh trái phép thành công và được trả 15 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Hoàng Thị Điệp trở về địa phương vào khoảng thời gian trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tại cơ quan Công an, Hoàng Thị Điệp đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục mở rộng, điều tra vụ án.

 

 

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