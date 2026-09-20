Khẩu độ camera 4 mức thay đổi biến iPhone 18 Pro Max thành thiết bị quay chụp chuyên nghiệp

Camera 48MP Fusion Main của iPhone 18 Pro Max sử dụng sáu lá khẩu cắt laser cùng cơ chế rô-to để thay đổi giữa ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 và ƒ/4. Qua đó cho phép người dùng lựa chọn cách máy xử lý ánh sáng và chiều sâu trường ảnh theo từng hoàn cảnh.

Máy có thể tự động lựa chọn mức khẩu phù hợp, nhưng người dùng cũng có thể chuyển sang điều chỉnh thủ công. Đây là khác biệt đáng kể nếu bạn thường chụp trong nhiều môi trường ánh sáng hoặc muốn hình ảnh có chủ đích rõ ràng hơn thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào thuật toán tự động.

f/1,48 - Hữu ích khi chụp đêm và quay trong nhà

Mở khẩu lên ƒ/1,48 trên iPhone 18 Pro Max giúp camera thu được nhiều ánh sáng hơn, đặc biệt hữu ích khi chụp phố đêm, quay sự kiện trong nhà hoặc ghi hình ở nơi ánh sáng hạn chế. Thiết lập này giúp giảm nhu cầu bổ sung nguồn sáng, đồng thời hỗ trợ bắt trọn khoảnh khắc nhanh hơn.

Chụp đêm rõ nét với khẩu độ ƒ/1,48

Khả năng quay chụp thiếu sáng được cải thiện khoảng 50% trong khi chế độ Ban Đêm cũng có thể hoạt động nhanh hơn. Điều này giúp iPhone 18 phiên bản Pro Max linh hoạt hơn khi ghi lại những khoảnh khắc diễn ra vào buổi tối. Với nhu cầu sử dụng thực tế, sự cải thiện này có ý nghĩa hơn việc chỉ nhìn vào thông số ƒ/1,48.

ƒ/1,8 - Lựa chọn dễ dùng cho phần lớn nhu cầu hằng ngày

Không phải lúc nào mở khẩu lớn cũng là lựa chọn phù hợp. Ở ƒ/1,8, iPhone 18 Pro Max hướng đến sự cân bằng giữa khả năng thu sáng và chiều sâu trường ảnh, phù hợp với những tình huống quen thuộc như chụp chân dung, món ăn hoặc ảnh gia đình.

Thiết lập này cũng phù hợp với thói quen giơ máy lên và chụp nhanh mà không cần can thiệp quá nhiều. Chủ thể vẫn có điều kiện nổi bật khỏi hậu cảnh, trong khi bối cảnh xung quanh được giữ lại đủ để bức ảnh không trở nên quá tách biệt.

ƒ/2,8 và ƒ/4 - Phù hợp khi muốn giữ nhiều chi tiết trong khung hình

Nếu ƒ/1,48 và ƒ/1,8 thiên về khả năng thu sáng và làm nổi bật chủ thể, việc khép khẩu xuống ƒ/2,8 hoặc ƒ/4 lại hữu ích khi người dùng muốn nhiều khu vực trong ảnh cùng rõ nét. Điều này đặc biệt phù hợp với ảnh nhóm, kiến trúc hoặc phong cảnh, nơi chủ thể thường nằm ở nhiều khoảng cách khác nhau.

Giữ nhiều chi tiết với khẩu độ ƒ/2,8 đến ƒ/4

Ở ƒ/4, sáu lá khẩu còn có thể tạo hiệu ứng tia sao từ các nguồn sáng mạnh. Vì vậy, thay đổi khẩu độ không chỉ giúp kiểm soát lượng sáng mà còn mở thêm cách tạo hiệu ứng hình ảnh ngay từ lúc chụp, thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào hậu kỳ.

iPhone 18 Pro Max với chức năng thay đổi khẩu độ có trở thành thiết bị quay chụp chuyên nghiệp?

Không chỉ thay đổi khẩu độ, iPhone 18 Pro Max còn cho phép người dùng can thiệp vào tốc độ màn trập, cân bằng trắng và theo dõi biểu đồ. Cách thiết lập này giúp kiểm soát độ sáng, màu sắc và chuyển động nhất quán hơn khi quay nhiều cảnh liên tiếp.

Với người làm nội dung, đây là bước tiến đáng chú ý so với thói quen chỉ giơ máy và chụp tự động. Khi quay video, máy hỗ trợ ProRes RAW, Apple Log 2, Genlock và ProRes lên đến 4K 120fps khi ghi vào ổ đĩa ngoài. Những công cụ này phù hợp với quy trình cần hậu kỳ màu hoặc đồng bộ nhiều camera, đặc biệt khi sản xuất nội dung.

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