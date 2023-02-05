Khám phá món ăn cầu may trong ngày Rằm tháng Giêng của các nước Á Đông

Rằm tháng Giêng ở Thái Lan còn gọi là lễ hội Phật giáo Makha Bucha. Hàng nghìn người tập trung tại ngôi chùa nổi tiếng Wat Phra Dhammakaya (Bangkok) để tiến hàng nghi lễ và thắp sáng 100.000 đèn lồng.

Các nước khác đón Rằm tháng Giêng như thế nào?

Rằm tháng Giêng ở Trung Quốc người dân treo hàng nghìn chiếc đèn lồng đầy màu sắc, câu đố treo trên đèn lồng, ăn bánh trôi và đoàn tụ với gia đình.

Rằm tháng Giêng ở Đài Loan (Trung Quốc), thay vì thả hoa đăng thì nhiều người ghi những câu ước nguyện vào đèn lồng và thả bay lên trời.

Rằm tháng giêng ở Nhật Bản diễn ra từ ngày 14 đến hết ngày 15, hoặc hết ngày 16 tháng Giêng, như lời cảm ơn phụ nữ đã chăm sóc gia đình và giờ được về thăm bố mẹ đẻ. Dịp này có "Lễ hội lửa", đối câu đối, khai chữ, nướng bánh mochi ăn mong cho mùa màng thu hoạch tốt. Món ăn vào Rằm tháng Giêng của Nhật Bản là cháo đậu đỏ (nấu từ gạo tẻ, đậu đỏ) ăn kèm với bánh mochi, hy vọng màu đỏ xua đi mọi điềm dữ, năm mới người người khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Món ăn cầu may trong ngày Rằm tháng Giêng

Người Trung Quốc ăn chè thang viên, há cảo, bánh bao và bánh táo đỏ

Bánh trôi nước Trung Quốc hay còn gọi là chè thang viên tượng trưng cho sự đoàn viên, ngụ ý cho năm mới hạnh phúc bên nhau, vạn sự như ý.

Tập tục ăn bánh bao hoặc há cảo vào dịp Tết Nguyên tiêu của người Trung Quốc đã có từ lâu. Theo quan niệm của người dân, ăn bánh bao vào những ngày đầu năm mới hoặc Tết Nguyên tiêu tượng trưng cho điều may mắn và thành công.

Bánh táo đỏ là món bánh cổ truyền của người Trung Quốc trong ngày Tết Nguyên tiêu. Không chỉ trong ngày này, đầu năm mới hoặc vào các dịp lễ khác, người Trung Quốc vẫn hay ăn bánh táo đỏ. Món bánh này tượng trưng cho sự như ý cát tường.

Chè thang viên tượng trưng cho sự đoàn viên, ngụ ý cho năm mới hạnh phúc bên nhau, vạn sự như ý. Ảnh minh họa: Internet

Người Hàn Quốc: Ăn cơm ngũ cốc Ogokpap và Yaksik

Buổi sáng, người dân Hàn Quốc sẽ ăn cơm nấu bằng 5 loại ngũ cốc. Ogokbap là loại cơm ngũ cốc được nấu từ nhiều loại gạo ngũ cốc và các loại đậu như hạt cao lương, hạt kê, đậu đen, đậu đỏ và cả hạt đậu gà. Khi nấu Ogokbap, người Hàn thường cho một ít muối vào để cơm có vị ngon và đậm đà hơn.

Yaksik được làm từ gạo nếp, hạt dẻ, mật ong, hạt thông, nước tương và dầu mè. Món này được phục vụ trong bát hoặc cắt miếng nhỏ.

Ngoài ra, người Hàn cũng ăn một số loại rau được tẩm gia vị nhất định gọi là boreum namul. Ăn bokssam - cơm gói trong lá rau được cho là sẽ mang lại may mắn.

Ogokbap là loại cơm ngũ cốc được nấu từ nhiều loại gạo ngũ cốc và các loại đậu. Ảnh minh họa: Internet

Người Nhật Bản ăn cháo nấu với đậu đỏ

Ở Nhật Bản, ngày Rằm tháng Giêng được gọi là lễ Koshōgatsu. Người dân thường ăn cháo nấu với đậu đỏ để mong năm mới may mắn, bình an.

Người Nhật thường ăn cháo nấu với đậu đỏ để mong năm mới may mắn, bình an. Ảnh minh họa: Internet

Người Việt ăn món gì vào Rằm tháng Giêng?

Trong ngày Rằm đầu tiên của năm mới, người Việt thường dâng cúng mâm lễ mặn lên Gia tiên và mâm lễ chay để cúng Phật. Ngoài xôi gấc và bánh chưng thuần Việt, các món chay như bánh bao hình đào tiên, hình hoa sen được nhiều người yêu thích.